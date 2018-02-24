Брестчане вышли на стихийный митинг из-за самоуправства ЖЭСа 1 24.02.2018, 18:34

1,241

Жители многоквартирного дома требуют капитального ремонта.

Жильцы одного из многоквартирных домов Бреста крайне возмущены техническим и санитарным состоянием своего жилья. Дом находится в микрорайоне Дубровка на обслуживании ЖЭС-13. Журналисты «Брестского курьера» написали об этом подробный репортаж:

«В конце рабочей недели на общее собрание для решения проблемных вопросов с группой специалистов выехал руководитель ЖРЭУ Бреста Годун Игорь Львович.

Жильцы, в основном женщины пожилого возраста, встретили начальника с радостью и недовольством одновременно. С радостью, потому что приехал не начальник ЖЭСа, а сам руководитель ЖРЭУ – большая птица, хотя начальник ЖЭСа тоже присутствовал. А с недовольством, потому что от «формальных» ответов на обращения из кабинетов власти у людей накопились негативные эмоции.

«Игорь Львович, сколько можно терпеть такой беспорядок? Нам просто отписываются из всех структур, а решить наши проблемы никто не желает!» — наседают возмущённые жильцы.

«Давайте не будем кричать, а пройдем по подъездам, зафиксируем замечания и подумаем, как решить, — успокаивает людей руководитель ЖРЭУ, – только давайте не все гурьбой, а два-три человека».

Вместе с жильцами заходим в подъезд. Полумрак. Убогость. Лестничная площадка. Деревянные оконные рамы с еще старой, на первый взгляд, советской краской. Первая проблема.

— Вы понимаете, этим окнам столько же лет, как и дому. Стекла держатся на замазке, краска отлупилась – окна помыть невозможно. Из окон постоянно сквозит и плотно их никак не закрыть. Поменяйте эти окна на пластиковые!

— Не поменяю. Замена окон может быть, только если дом поставлен на капитальный ремонт.

— Поставьте дом на капитальный ремонт!

— Не поставлю, постановка домов на капитальный ремонт определяется в зависимости от года постройки и технического состояния. Проблему по окнам решим – заменим штапик.

— Тогда покрасьте рамы.

— Не покрасим. Поменяем штапики, подоконник, проверим плотность закрывания, но красить нельзя. На улице мороз, краска сразу же вспучится, деньги на ветер я выбрасывать не буду.

Деревянный подоконник из доски-сороковки действительно подлежит замене. Продольная трещина прошла от начала и до конца. Ощущение, как будто бы в доме живут вандалы или жильцы просто не радеют о сохранности своего «за дверью квартиры находящегося» имущества, но твёрдо уверены, что кто-то должен им все привести в надлежащий вид.

— Посмотрите на работу «Белтелекома» — провели интернет, но оставили не заделанные штробы, висящие провода, все раскурочено!

— А как давно «Белтелеком» закончил работы?

— Ну, уже больше года.

— А где же вы раньше были? Значит, когда «Белтелеком» сдавал работу, у вас не было претензий, все равно было? А теперь все претензии и просьбы ко мне? У них была и приемка работ и гарантийный срок, почему тогда не требовали надлежащего выполнения работ?

Висящие провода, настежь открытые распределительные шкафы, без крышек разветвительные электрические коробки.

Неужели и в квартирах у жильцов также все запущено и раздолбано? Не думаю, хотя…

— Посмотрите, разломанные поручни на перилах и оторванная арматура.

Поднимаемся выше. Дальше убогости меньше, да и как-то посветлее, поухоженнее. Жильцы зовут на пятый этаж, жалуются на плесень. Осматриваем квартиру. Тепло, я бы сказал, даже душно. Не понятно, ремонт или об

Спускаемся этажом ниже. Лестничная площадка четвертого этажа.

— Да у нас скоро дом развалится. Посмотрите, трещина в стене под окном.

Выходим на улицу, люди шумят, волнуются.

— Ну что, поставите наш дом на капитальный ремонт? Посмотрите, наши дети падают в смотровые окна подвала – нет ограждения.

Действительно, арматуры на ограждениях не хватает, в некоторых местах совсем нет. Заглядываем внутрь – макароны, сигаретные окурки, мусор. Грязно. Противно.

— А вы в подвал еще сходите, там дышать нечем. Постоянно прорывает канализацию.

Спускаемся в подвал. Тепло, сухо, резкий запах хлорки. Темно, над головой трубы в утеплителе, идем на свет.

— Вот только перед вашим приездом кто-то убрал, хлорки насыпал – показуху сделали.

— Покажите потёки. Если канализацию прорывало, значит, должны быть пятна и потёки.

Вместе ищем потёки, но не находим.

Выходим на улицу.

— У нас дом разваливается, в квартиры через стену дует ветер. Посмотрите на фасады, там трещины и нет раствора в швах. Скоро стену руками ловить будем.

Поднимаем голову. На уровне третьего этажа и выше видны потемнения в швах, возможно, высыпался раствор. Хорошо разглядеть не получается.

Подмораживает, начинается мелкий снег, темнеет.

— Так, чтобы никому не мерзнуть, все идем в актовый зал и решаем, что будем делать.

Актовый зал. Тепло, светло, чисто и сухо. Комфортно. В креслах жильцы, человек тридцать. В первом ряду то ли секретарь ЖРЭУ, то ли отдел кадров.

— Значит так, дом на капитальный ремонт не поставим – не положено по году постройки – закон есть закон. Ремонт окон сделаем.

— У вас совесть есть? Мы всю жизнь платили отчисления на капремонт! Поставьте дом на капремонт, у нас там, что мало денег?

Мы – Дубровка, Богом забытый уголок! Вы только кричите, что к 1000-летию Бреста порядок наведете, в центре наведете, а у нас так все и останется! Сколько можно терпеть, мы что, не люди?

Не знаю, какая зарплата у начальников ЖРЭУ, но в тот момент мне показалось, что, ни за какие деньги я не пошел бы на эту Голгофу. А он (начальник) молча, не перебивая, просто слушает. Ждет, когда волна эмоций стихнет. А ведь в той сдержанности его и сила, и мудростьуправления.

Люди. Злые, негодующие, недовольные. Их можно понять – нелегко им живется. Возраст не юный, болезни- страхи старости.

— Не перебивайте, пожалуйста. Если вы желаете покричать, то я буду вас слушать столько, сколько придется, да вот проблемы от этого не решатся.

Дом не капремонт поставить по закону нельзя. На этот год запланировано отремонтировать 68 домов. Да, действительно, многие из них находятся в центре города, но вовсе не потому, что кто-то кем-то забыт. Центр гораздо раньше строился, чем окружающие его «молодые» районы.

Локальный ремонт сделаем, но точечно.

По отчислениям. Все отчисления, которые вы платите, идут только на счет капремонта, и взять их оттуда никак не получится. Есть понятие финансовой дисциплины, процентовку (акт выполненных работ) мне в казначействе никто не подпишет, да и сам я не пойду на нарушение закона. И еще, чтобы вы знали, капремонт только на 30% оплачивается жильцами, а 70% датируется из бюджета.

— И что наших денег не хватает на капремонт? Да за столько лет денег должно хватить на новый дом. Вот я в Польше два года жил, там все гораздо лучше. Там власти ищут деньги для людей. А вы что за столько лет сделали? Вот что вы предприняли, чтобы найти денег нам на ремонт дома? Вы куда-нибудь писали наверх, обращались?

Вот она, вся озлобленность людей в одном предложении. Все недовольство сгустилось в одной гримасе упрека и укора. (Годун Игорь Львович в должности руководителя ЖРЭУ около полугода).

Люди разошлись, каждый в своё жилище. У каждого на лице остался свой горький осадок и недовольство на всех и вся. Уехал и начальник.

А в доме с этим осадком на лице каждого встретят родные. И жильцов, и начальника – все же люди, и из теста одного.

Завтра наступит новый день и все пойдет своим чередом. ЖКХ от жильцов примет заявку, начальник подпишет наряд и работа сделается. А нужно стать всего лишь чуточку добрее и немного сдержаннее – не потерять человеческий облик».