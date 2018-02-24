Ученые научились читать и иллюстрировать мысли людей 1 24.02.2018, 18:45

Специалисты из Канады совершили революцию в нейротехнологиях.

Канадские ученые из Университета Торонто в Скарборо смогли успешно прочитать мысли человека при помощи прибора ЭЭГ, сделав революцию в нейротехнологиях эффективнее, быстрее и дешевле, пишет segodnya.ua.

Так ученые провели тестирование, суть которого заключалась в том, чтобы изучить активность мозга при запоминании и "фиксировании" данного изображения. К головам нескольких добровольцев прикрепили "шапку" прибора и стали показывать им мигающие изображения лица. Как только мозг человека преобразил и зафиксировал картинку, ученые ее считывали. В итоге они получали лицо, обработанное мозгом человека, то есть прочитали его мысли.

В функциональности своей разработки специалисты не сомневаются. Во-первых, технология поможет в общении людям, которые не могут выражаться словами или даже символами. Во-вторых, это существенно изменит мировую судебную практику: вскоре узнать о реальных событиях случившегося можно будет узнать не со слов сторон и свидетелей и не через полиграф, а увидев все глазами человека.