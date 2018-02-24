Видеофакт: Рыгор Бородулин кричит в зал «Жыве Беларусь!» 2 24.02.2018, 19:55

Произошло это во время выступления на сцене Купаловского театра.

Сегодня исполняется 83 года со дня рождения народного писателя Беларуси Рыгора Бородулина.

Родился писатель 24 февраля 1935 года в деревне Вересовка (теперь - Городок) Ушачского района Витебской области.

Он стал последним литератором, который удостоился звания народного писателя Беларуси в 1992 году.

На видео Рыгор Бородулин читает стихи на сцене Купаловского театра, а в конце выступления кричит в зал "Жыве Беларусь!".