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Видеофакт: Рыгор Бородулин кричит в зал «Жыве Беларусь!»

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  • 24.02.2018, 19:55

Произошло это во время выступления на сцене Купаловского театра.

Сегодня исполняется 83 года со дня рождения народного писателя Беларуси Рыгора Бородулина.

Родился писатель 24 февраля 1935 года в деревне Вересовка (теперь - Городок) Ушачского района Витебской области.

Он стал последним литератором, который удостоился звания народного писателя Беларуси в 1992 году.

На видео Рыгор Бородулин читает стихи на сцене Купаловского театра, а в конце выступления кричит в зал "Жыве Беларусь!".


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