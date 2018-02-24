Чехия вслед за США бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в РФ 1 24.02.2018, 20:05

Спортсмены протестую против систематического использования допинга россиянами.

Чешская команда биатлонистов заявила, что отказывается от участия в российском этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 20 по 25 марта.

После розыгрыша медалей по биатлону на Олимпийских играх в Пхенчхане официальное заявление об этом сделал председатель Союза биатлонистов ЧР Иржи Гамза, который пояснил, что это делается в знак протеста против систематического использования допинга российскими спортсменами, сообщает ukrinform.ru.

«И ценой определенных жертв мы идем на этот шаг, чтобы показать свое отношение к допингу. Поэтому на финал мы не поедем. Если бы мы это сделали, то отступили бы от своих взглядов. Мы хотим сохранить собственное лицо. По нашему мнению, в России не должны проходить международные соревнования », - отметил Гамза.

По информации издания iDnes.cz, кроме чешской команды, к бойкоту России присоединились биатлонисты США и Канады.

«Туда не полетят представители трех стран из нашей четверки, которая жестче всех выступил против допинга», - говорит Гамза.

Четвертой страной является Франция, которая пока не отказалась от поездки в Тюмень.

Главный тренер чешской сборной Ондржей Рибарж, со своей стороны, сообщил, что понимает - неучастие в финале может лишить Чехию квоты на следующий чемпионат мира, однако полностью поддерживает решение.