Что будет с рублем на следующей неделе? 24.02.2018, 20:16

Прогноз курса белорусского рубля с 26 февраля по 2 марта.

Ожидаем подъема средневзвешенного курса доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на 1-2% вместе с ослаблением евро и российского рубля. В понедельник, 26 февраля, возможно увеличение этого курса на доли процента, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

На уходящей неделе, как и ожидалось, средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю на БВФБ немного снизился: на 0,04% и составил 23 февраля 1,9593 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ, тоже как и ожидалось, скорректировался, причем, довольно существенно: на 1,9%, опустившись 23 февраля до 2,4086 BYN/EUR.

В то же время, средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ снизился в меньшей степени, чем курс евро: на 0,5% по отношению к белорусскому рублю – до 3,4625 BYN/100RUB.

Однако стоимость корзины валют из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе неожиданно упала на 0,7%. А среднедневной объем торгов валютами на БВФБ увеличился до 65,4 млн. BYN с 54,4 млн. BYN за предыдущую неделю. Это указывает на рост предложения иностранной валюты.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

При этом избыток рублевых средств в белорусских банках, возникший на неделе 15-19 февраля снова сменился их дефицитом. В связи с этим Нацбанк 21 февраля вместо аукциона по размещению своих краткосрочных облигаций провел кредитный аукцион, предлагая средства на 7 дней. Спрос на нем достиг 726,4 млн. BYN, Нацбанк удовлетворил заявки на 534,4 млн. BYN. Средневзвешенная ставка по кредитам выросла до 11,33% годовых с 11,28% годовых на аукционе 7 февраля.

Министерство финансов РБ 22 февраля сообщило о том, что 21 февраля завершилось размещение еврооблигаций на 600 млн. USD. Срок их обращения составляет 12 лет, доходность — 6,2% годовых. Более подробную информацию Минфин пообещал представить позднее. Кроме того, 6 марта Минфин проведет аукцион по продаже государственных долгосрочных облигаций для физических и юридических лиц 247-го выпуска, со сроком обращения, равным 2 263 дням и номиналом 1 тыс. EUR.

В настоящее время, с одной стороны, ситуация на валютном рынке РБ отличается о той, которая наблюдалась в феврале год назад. Колебания курсов намного сильнее, чем тогда, что указывает на возможное снижение активности Нацбанка на валютных торгах. По-видимому, он сейчас особо не стремится сглаживать колебания курса белорусского рубля. К повышенной изменчивости курса привело, по-видимому, и сокращение объемов обязательной продажи валюты на БВФБ белорусскими экспортерами.

С другой стороны, ситуация на валютном рынке похожа на прошлогоднюю, так как, как и год назад в середине января текущего года началось снижение стоимости валютной корзины после скачка в начале январе. Но в конце февраля 2017 года снижение сменилось ростом, а это дает основания предположить, что это произойдет и сейчас.

В связи с этим, а также с тем, что налоговый период завершается, а в начале месяца предложение валюты обычно падает, эксперт будет ожидать ослабления белорусского рубля, то есть роста стоимости валютной корзины на величину в пределах 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

На уходящей неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США поднималась до максимальной величины за 4 года (2,957% 21 февраля), что поддержало курс доллара. К этому, в свою очередь, привело резкое наращивание объемов размещения облигаций Казначейством США. Конгресс США в начале февраля одобрил бюджет на 2018 год, что позволило казначейству начать масштабное увеличение объемов заимствования.

Кроме того, 21 февраля был опубликован протокол заседания Комитета ФРС по отрытым рынкам в январе. Как оказалось, члены комитета стали более уверены в необходимости продолжения повышений процентных ставок. Это также способствовало увеличению доходности облигаций. В настоящее время эксперты ожидают, что ФРС повысит процентные ставки в текущем году 3 раза, причем один раз уже на ближайшем заседании 20 марта (с вероятностью 93,5% по оценкам рынка).

В то же время, аналитики банка Nomura считают, ФРС может повысить свои ставки в текущем году не три, а четыре раза. К этому подталкивают хорошие экономические данные, низкая безработица и более высокая, чем ожидалось, инфляция. Они считают, что Комитет по открытым рынкам США может изменить прогноз в отношении числа возможных повышений ставки в 2018 году с трех до четырех. Это окажет поддержку доллару.

В четверг, 22 февраля, был опубликован протокол январского заседания Управляющего совета Европейского центробанка, в котором не содержалось ничего нового. Сразу после его публикации курс евро против доллара на рынке форекс поднялся, но затем пошел вниз. Стало известно, что в ЕЦБ сторонники более быстрого завершения финансовой поддержки экономики, как и ранее, спорят с противниками, а также обсуждают вопрос о том, как и что сообщать рынкам. Оказалось, что некоторые члены Управляющего совета выступают за внесение изменений в заявление совета уже 8 марта, соответствующих намерению отказаться от мягкой денежной политики. Но это маловероятно, так как подобное изменение может привести к скачку курса евро против доллара, чему ЕЦБ вряд ли захочет способствовать.

Казначейству США в настоящее время требуется увеличивать объемы размещения облигаций, что, по-видимому, поддержит доллар. Поэтому на следующей неделе будем ожидать снижения курса евро против доллара на рынке форекс примерно на 0,5-1%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российскую валюту на уходящей неделе поддержали рост цен на нефть, продажа валюты экспортерами в целях осуществления налоговых платежей, и высокий спрос на облигации федерального займа.

К увеличению цен на нефть привело публикация данных Администрации по энергетической информации США о сокращении запасов нефти на неделе, закончившейся 16 февраля, на 1,9 млн. баррелей. США увеличивают экспорт нефти.

Что касается ОФЗ, то Минфин 21 февраля разместил их в полном объеме — на 45,9 млрд. RUB при спросе в 117,1 млрд. RUB.

Как сообщил Банк России, в январе 2018 года на аукционах Минфина большую часть облигаций федерального займа выкупили российские инвесторы, но нерезиденты активно покупали облигации на вторичном рынке, и в совокупности приобрели госбумаг на 79,3 млрд. RUB, что является максимальным значением за последние пять месяцев. Кроме того, нерезиденты приобрели акции российских предприятий на 28,9 млрд. RUB.

На следующей неделе период налоговых выплат завершится, в связи с чем курс российского рубля может пойти вниз. В то же время, укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран, скорее всего, продолжится. В связи с этим эксперт ожидает роста курса доллара на Московской бирже примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Если сделанные прогнозы в отношении курсов валют сбудутся, то на следующей неделе курс доллара на БВФБ может подскочить на 1-2%. Не исключены резкие колебания курсов, так как рост доходности казначейских облигаций США может привести к нестабильности на рынках акций, как это было две недели назад.

Прогноз на понедельник, 26 февраля

В России 23 февраля был выходным днем, поэтому торги иностранными валютами на Московской бирже не проводились.

На рынке форекс по второй половине торгового дня 23 февраля курс евро колебался в незначительных пределах и снизился примерно на 0,2% — до 1,2294 USD/EUR.

Исходя из этих данных, а также из того, что в настоящее время наблюдается тенденция к укреплению доллара, в понедельник, 26 февраля, на открытии торгов на БВФБ можно ожидать роста его средневзвешенного курса на доли процента.