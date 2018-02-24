Независимые жюри Берлинале назвали лучшие фильмы 24.02.2018, 20:40

Один из фильмов - «Утойя».

68-й Берлинский международный кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля 2018 года. Независимые жюри фестиваля вручили награды лучшим, по их мнению, фильмам, показанных на кинофестивале, пишет nv.ua.

Экуменическое жюри отметило фильм «Утойя» об устроенной Андерсом Брейвиком бойне на острове в Норвегии и картину «В коридорах» Томаса Штубера.

Из секции «Панорама» жюри отметило фильм Стикс Вольфганга Фишера о женщине, которая решает в одиночку на лодке проплыть от Гибралтара до одного из маленьких островов.

Жюри программы «Форум» отметило фильм «Театр военных действий» (Theatre of War) Лолы Ариас.

Жюри Amnesty International Film Prize присудило награды картине Central Airport THF Карима Айну и Эльдорадо Маркуса Имхофа о беженцах.

Приз Гильдии немецких артхаус-кинотеатров достался картине «В коридорах».

Жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost отметило российскую картину «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

Победителей основного конкурса Берлинале назовут в субботу вечером.