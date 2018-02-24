В Вильнюсе пройдет день памяти Бориса Немцова 1 24.02.2018, 20:52

Во вторник акции памяти известного российского оппозиционера пройдут в 61 городе мира.

27 февраля, в третью годовщину убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, в Вильнюсе пройдет пикет, сообщает сайт ehutimes.com.

Участники соберутся в 17.00 у памятника «Весть» напротив Литовской национальной библиотеки.

Староста парламентской фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис обратился к Вильнюсскому горсовету и мэру столицы с просьбой начать до 27 февраля процедуру переименования улицы Латвю в Вильнюсе в улицу Бориса Немцова.

«Хотя Вильнюс всегда был и, верю, что будет пристанищем для борющихся за демократическую Россию и всего постсоветского пространства, его память не увековечена. Лучший способ сделать это — переименовать улицу Латвю, которая ведет к посольству Российской Федерации, — сказал Ландсбергис. — Борис Немцов был одним из лидеров российской оппозиции, который не только твердо и бескомпромиссно защищал ценности, в которые верил, но и всегда выступал за демократическую, современную, европейскую Россию, государство, которое бы поддерживало цивилизованные отношения со своими соседями, не вмешивалось в их внутреннюю политику, не стремилось обманом и силой занять их территории».

В феврале 2016 года вильнюсский муниципалитет принял резолюцию «О памяти Бориса Немцова». Согласно документу, администрация должна была увековечить память российского оппозиционера и назвать в его честь сквер и улицу в Вильнюсе, но до сих пор этого так и не сделали.

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс сказал, что предложит назвать сквер у посольства сквером Российской демократии.

«Я лично предложу горсовету назвать сквер напротив посольства России на ул. Латвю «сквером Российской демократии», в честь 0,5 млн. москвичей, которые после 13 января вышли на улицы Москвы, чтобы поддержать жажду свободы литовцев. В сквере посадят березки в честь всех российских исторических событий и личностей, ведущих страну к демократии, — сказал Р. Шимашюс. — Я уважаю память Бориса Немцова, Анны Политковской, других убитых российских демократов и журналистов и ценю их борьбу против путинского режима. Конечно, такие люди достойны уважения и увековечивания в Вильнюсе. Что касается места и увековечивания, еще идут дискуссии, однако вне всяких сомнений памятный знак в отношении таких личностей появится в Вильнюсе».

27 февраля акции памяти пройдут по всему миру в 61 городах.

Российский политик Борис Немцов был застрелен в ночь с 27 на 28 февраля 2015 недалеко от Кремля.