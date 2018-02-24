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В Таллинне отпраздновали 100-летие Эстонской Республики

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  • 24.02.2018, 21:16
Фото: epa/upg

В параде приняли участие более тысячи офицеров, а в небе пролетели истребители НАТО.

24 февраля в Эстонии отмечают столетие республики. В честь праздника в Таллинне на площади Вабадузе прошел военный парад, пишет Delfi.

Фото: epa/upg

Его принимала президент страны Керсти Кальюлайд, а руководил командующий силами обороны Эстонии Рихо Террас. В мероприятии участвовало более 1100 человек и около 100 единиц техники и три оркестра, включая оркестр сухопутных войск США.

Фото: epa/upg

Союзники были представлены взводами из Финляндии, Франции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Украины и США, Великобритании и Дании. Над городом пролетела авиация Эстонии и стран-союзников.

Фото: epa/upg
Фото: epa/upg
Фото: epa/upg

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