Фотофакт: Тысячи людей бегут из Венесуэлы
- 24.02.2018, 21:38
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Жители страны бегут от голода и преступности в соседнюю Колумбию.
На фотографиях запечатлен массовый исход беженцев через мост Симона Боливара в соседнюю Колумбию, пишет Daily Mail (перевод - bigpicture.ru).
Они спасаются от голода и насилия, охвативших Венесуэлу. Колумбия отправила дополнительные патрули на охрану границы, после того как за последние полгода страна приняла более полумиллиона мигрантов. Венесуэла также ужесточила пограничный контроль, чтобы остановить поток беженцев.
Тяжелые экономические условия привели к разгулу преступности в некоторых районах столицы Венесуэлы Каракаса: бандиты грабят грузовики с продовольствием, как в фильме «Безумный Макс». По данным агентства Reuters, в январе было зафиксировано 162 случая грабежа, 42 из них — нападения на грузовики.
В Венесуэле на данный момент один из самых высоких показателей уровня убийств в мире. Водителям не разрешается иметь при себе оружие, поэтому они формируют конвои для защиты. Водители предупреждают друг друга об опасностях на дорогах и стараются передвигаться быстрее.
Множество венесуэльцев покинули дома в поисках пропитания. Массовая миграция населения правительству не нравится, и оно прилагает все усилия, чтобы укрепить границы.
Во время визита в приграничный город в эпицентре нарастающего миграционного кризиса в Колумбии президент Хуан Мануэль Сантос объявил о новых мерах, принятых для сдерживания потока венесуэльских беженцев.
«Колумбия никогда не была в такой ситуации, с какой столкнулась сегодня», — сказал Сантос.
Поток мигрантов в Колумбию резко возрос после того, как венесуэльский президент Николас Мадуро принял меры для консолидации власти, а экономика страны резко упала. В настоящее время в Колумбии насчитывается 600 000 венесуэльцев — вдвое больше, чем полгода назад. Но некоторые специалисты считают, что это число намного больше.
Волна миграции накрыла Колумбию в непростое для нее время, когда страна начала оправляться после завершения более чем 50-летнего вооруженного конфликта. Многие венесуэльцы прибывают нелегально и нуждаются в медицинской помощи.
«Это трагедия. И я хочу повторить президенту Мадуро: это результат вашей политики», — говорит Сантос.
Более двух тысяч военных будут отправлены на патрулирование грунтовых дорог на границе с Венесуэлой. Новое подразделение, контролирующее мигрантов, будет патрулировать общественные места, где собираются беженцы, и контролировать такие вопросы, как проституция, которые появились на волне миграции.