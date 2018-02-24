Фотофакт: Тысячи людей бегут из Венесуэлы 24.02.2018, 21:38

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Фото: epa

Жители страны бегут от голода и преступности в соседнюю Колумбию.

На фотографиях запечатлен массовый исход беженцев через мост Симона Боливара в соседнюю Колумбию, пишет Daily Mail (перевод - bigpicture.ru).

Они спасаются от голода и насилия, охвативших Венесуэлу. Колумбия отправила дополнительные патрули на охрану границы, после того как за последние полгода страна приняла более полумиллиона мигрантов. Венесуэла также ужесточила пограничный контроль, чтобы остановить поток беженцев.

Фото: epa

Тяжелые экономические условия привели к разгулу преступности в некоторых районах столицы Венесуэлы Каракаса: бандиты грабят грузовики с продовольствием, как в фильме «Безумный Макс». По данным агентства Reuters, в январе было зафиксировано 162 случая грабежа, 42 из них — нападения на грузовики.

Фото: epa

В Венесуэле на данный момент один из самых высоких показателей уровня убийств в мире. Водителям не разрешается иметь при себе оружие, поэтому они формируют конвои для защиты. Водители предупреждают друг друга об опасностях на дорогах и стараются передвигаться быстрее.

Фото: epa

Множество венесуэльцев покинули дома в поисках пропитания. Массовая миграция населения правительству не нравится, и оно прилагает все усилия, чтобы укрепить границы.

Фото: epa

Во время визита в приграничный город в эпицентре нарастающего миграционного кризиса в Колумбии президент Хуан Мануэль Сантос объявил о новых мерах, принятых для сдерживания потока венесуэльских беженцев.

Фото: epa

«Колумбия никогда не была в такой ситуации, с какой столкнулась сегодня», — сказал Сантос.

Поток мигрантов в Колумбию резко возрос после того, как венесуэльский президент Николас Мадуро принял меры для консолидации власти, а экономика страны резко упала. В настоящее время в Колумбии насчитывается 600 000 венесуэльцев — вдвое больше, чем полгода назад. Но некоторые специалисты считают, что это число намного больше.

Волна миграции накрыла Колумбию в непростое для нее время, когда страна начала оправляться после завершения более чем 50-летнего вооруженного конфликта. Многие венесуэльцы прибывают нелегально и нуждаются в медицинской помощи.

Фото: epa

«Это трагедия. И я хочу повторить президенту Мадуро: это результат вашей политики», — говорит Сантос.

Более двух тысяч военных будут отправлены на патрулирование грунтовых дорог на границе с Венесуэлой. Новое подразделение, контролирующее мигрантов, будет патрулировать общественные места, где собираются беженцы, и контролировать такие вопросы, как проституция, которые появились на волне миграции.