Даля Грибаускайте - самый популярный политик Литвы 25.02.2018, 8:07

Даля Грибаускайте

В пятерку самых популярных политиков входит глава МИД Линас Линкявичюс.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и премьер-министр Саулюс Сквернялис остаются самыми популярными политиками в стране, таковы данные опроса, опубликованные 24 февраля в издании Lietuvos rytas. Опрос был проведен центром исследования рынка и общественного мнения Vilmorus, пишет Delfi.

По данным опроса, Грибаускайте в феврале положительно оценили 65,7% респондентов, а отрицательно – 20,8% (в январе - 65,8 и 18,7%).

"Это стабильная оценка президента, которая сохраняется на протяжении многих месяцев. (...) Матийошайтиса положительно оценивают 56,4% респондентов (в январе 55,8%). Отрицательно его в феврале оценили 15,1%, а в январе – 13,5% участников опроса. Серьезных изменений нет и в рейтинге Саулюса Сквернялиса – в феврале положительно его оценили 49,8%,а отрицательно - 27% респондентов (в январе 51,2 и 26%). "Его рейтинг в последнее время не меняется, не зависимо от заявлений и событий", – сказал Владас Гайдис.

В пятерку политиков, получающих положительную оценку, вошел и спикер парламента Викторас Пранцкетис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс.