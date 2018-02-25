Протест в Минске: Лягу под технику и не пущу ее сюда! 25.02.2018, 8:14

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В Минске инвалиды протестуют против уплотнения на улице Якубовского.

Очередное уплотнение, только на этот раз 16-ти этажный двухкорпусный дом хотят вместить в зоне безбарьерной среды для инвалидов по зрению. Решение принял Лукашенко. Но жители – протестуют.

Все эти люди, жители домов на улице Якубовского, инвалиды по зрению, пришли сюда, чтобы выразить свой протест против строительства 16-этажного дома на месте, где они обычно отдыхают, пишет сайт телеканала «Белсат».

Общественных слушаний не проводилось, строительство запланировано с нарушением детального плана города, участок не обозначен и на публичной кадастровой карте. Жители о новом доме узнали случайно. Как оказалось, разрешение на строительство выдано указом Александра Лукашенко. Застройщик – «Завод эффективных промышленных конструкций», директор которого – родной брат хоккеиста Вадима Салея, который играл в команде Лукашенко.

Участники собрания:

— Нам и так в глазах темнота, тут еще дом построят – темнота, то что вы хотите, думаете, слепые не хотят мира видеть?! Что вы делаете! Ляжем здесь и лежать будем! И вы нам ничего не сделаете!

— Места им мало!

— Я тоже лягу под технику и не пущу ее сюда!

— Не пустим!!!

Улица Якубовского известна инфраструктурой для незрячих и плохо видящих людей. Здесь живут, здесь размещается предприятие для инвалидов по зрению, повсюду перила. Зона под строительство – часть безбарьерной среды, территория рекреации для незрячих.

«Вообще нам некуда выйти. Пусть тогда нас обтянут колючей проволокой, по-другому никак, я вижу, как Фрунзенский район к нам относится», – говорит местная жительница Надежда Скуратова.

«Так заботятся о нас. А реально никакой заботы нет, ни здесь, ни в поликлинике, нигде. Это все ложь», – утверждают участники собрания.

Новый дом займет все свободное пространство, интенсивность движения значительно увеличится, появятся новые проезды для машин, парковки. Новостройка перекроет от солнца дом, в котором живут инвалиды по зрению. Жители уже не впервые организуют собрание, собирали подписи.

«Вот да, президент выделил участок, но как-то документально… нужно запрос писать, мы здесь не юристы, нужно грамотное обращение составить. Обратились на Воронянского 50, там сказали, что если у вас будет какая-то переписка, тогда мы будем вам помогать», – говорит местный житель Дмитрий Бадун.

Обычно, разрешение на строительство выдает администрация района, который контролируется многочисленными структурами, а их решение может быть отменено. Указ Лукашенко может быть отменен только самим Лукашенко.