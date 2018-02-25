«Слуцкие Афины»: История первой белорусской гимназии 25.02.2018, 8:23

В 2018 году слуцкой гимназии исполнилось 400 лет

Это самое старое в стране учреждение образования для школьников. Гимназию основали в 1868 году, но обучать в этом здании начали задолго до этого – в 1617 там была открыта школа. О том, почему в этом храме знаний захотел бы учиться каждый современный школьник у себя в Facebook рассказал беларуский дизайнер и художник Владимир Цеслер, пишет kyky.org.

Фото: twitter.com/@halvenski_bis

«400 лет назад в Слуцке появилась гимназия, в которой, пожалуй, захотел бы учиться каждый современный школьник. Она давала практически 100% гарантию на поступление в лучшие вузы Европы, собрала «золотой» состав преподавателей, а её выпускники становились генералами, чиновниками и учёными. История учебного заведения началась в 1617 году, когда Януш VI Радзивилл издал грамоту об образовании в Слуцке кальвинистского храма и училища при нём. Преподавали на польском. В гимназии изучали этику, риторику, историю, законодательство, математику, языки (польский, латинский, греческий и немецкий), а также «закон божий». Учились в то время с девяти до одиннадцати утра и с часу до трёх-четырёх дня. Выходные — воскресенье и праздничные дни.

Фото: twitter.com/@halvenski_bis

Фото: twitter.com/@halvenski_bis

Те, кто смогли доучиться до конца, зачастую поступали в университеты Западной Европы. Многие гимназисты добивались серьёзного признания. Так, здесь учился полководец ВКЛ Януш Радзивилл (не путать с основателем учебного заведения), автор первой звёздной карты на русском языке Илья Копиевич, писатель Ольгерд Обухович. Гимназия была известна далеко за пределами Беларуси, её даже называли «Слуцкими Афинами».

К слову, недавно в этой же гимназии провели ребрендинг. Судить о том, как получилось – мы не будем, просто посмотрите на это.