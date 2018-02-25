МОК: Церемония закрытия ОИ-2018 пройдет без российского флага 25.02.2018, 8:25

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Дисквалификация России на Олимпиаде в Пхенчхане остается в силе.

На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Россия останется дисквалифицирована. Такое решие исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял в воскресенье, 25 февраля, за несколько часов до окончания Игр.

По словам президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach), комитет рассматривал возможность восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) до церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Однако положительные допинг-пробы двух российских спортсменов помешали принятию подобного решения, подчеркнул Бах.

В свою очередь, вопрос о последующем снятии дисквалификации с России будет рассматриваться лишь в том случае, если все допинг-пробы остальных российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом в качестве "Олимпийских атлетов из России", будут отрицательными.

Глава комиссии МОК: "К сожалению, это было невозможно"

Основанием для решения исполкома стала рекомендация наблюдательной комиссии МОК. "Мы не всех осчастливим своим решением. Нас будут критиковать", - заявила глава комиссии Николь Хевертц.

В то же время Херветц отметила соблюдение правил российскими спортсменами и их болельщиками. Употребление допинга керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой чиновница охарактеризовала как "отдельные случаи", которые не указывают на "организованную деятельность".

Однако именно эти случаи оказались решающими для вынесения заключения МОК. "Мы хотели бы видеть российских спортсменов, которые идут под собственным флагом на церемонии закрытия Олимпиады. К сожалению, это было невозможно", - подчеркнула Хевертц.