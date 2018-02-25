Банк, где зависли серьезные суммы у белорусов и россиян, будет ликвидирован 25.02.2018, 8:35

Латвийский банк ABLV будет ликвидирован по решению Европейского центробанка.

Такое заявление ЕЦБ распространил в субботу, 24 февраля. Ликвидация пройдет в соответствии с законами Латвии. Банк был одним из самых популярных среди белорусских бизнесменов, открывавших счета за рубежом. В конце прошлого года на депозитах в банке лежало около 2,7 млрд евро средств вкладчиков, в том числе граждан Беларуси и России, пишет tut.by.

«23 февраля ЕЦБ установил, что в банке ABLV имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме. ЕЦБ также установил, что в дочернем банке ABLV Bank Luxembourg имеются признаки наступающего краха», — сказано в заявлении ЕЦБ.

В ЕЦБ пояснили, что из-за значительного ухудшения ликвидности ABLV не сможет погасить свои долги и выполнить другие обязательства в установленный срок. «У банка нет достаточных средств, которые должны быть доступны немедленно, чтобы справиться с усиленным оттоком вкладов до того, как начнется процедура выплат из латвийского фонда гарантирования вкладов», — указано в заявлении.

В ночь на субботу ABLV Bank распространил заявление для клиентов, сотрудников и акционеров о возможной ликвидации банка.

«ABLV Bank получил решение совета Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) „О наступлении недоступности вкладов“. Это решение связано с установленным регуляторами 19 февраля запретом на платежи, который, по мнению КРФК, нет оснований пересматривать. По сути решение означает, что в скором времени может быть инициирован процесс ликвидации банка», — сказано в сообщении.

В банке отметили, что считают выполненными все требования регулятора для возобновления деятельности.

«Для укрепления ликвидности банк в течение четырех рабочих дней собрал более 1,36 миллиарда евро, обеспечив 86% всех вкладов до востребования. Этого было вполне достаточно, чтобы банк возобновил проведение платежей и выполнил обязательства перед клиентами, однако по политическим причинам банку не была предоставлена такая возможность», — указало кредитное учреждение.

Банк подчеркивает, что объем активов является достаточным для удовлетворения требований всех клиентов и кредиторов, а вклады будут выплачены из средств ABLV Bank.

Напомним, подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN предложила включить ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег, заявив, что «продолжит принимать меры против иностранных банков, которые игнорируют меры по борьбе с отмыванием денег и становятся проводниками широкомасштабной незаконной деятельности». По данным FinCEN, существуют разумные основания для того, чтобы полагать, что «ABLV является финансовым учреждением, специализирующимся на отмывании денег».

В списке претензий американских властей к банку — использование его для транзакции со структурами, находящимися под санкциями (в частности, это структуры, связанные с ракетной программой Северной Кореи, в отношении операций с которыми объявлен режим «нулевой терпимости»), взятки латвийским чиновникам, участие в схеме незаконного вывода активов более чем на 1 млрд долларов трех молдавских банков в 2014 году и помощь клиентам в обходе иностранного валютного контроля, используя поддельные документы и счета подставных фирм.

В ABLV заявили, что ведомство сделало выводы на основе ложной информации.

19 февраля стало известно, что за несколько дней объем привлеченных вкладов ABLV Bank сократился примерно на 600 млн евро.

В Беларуси латышский банк был весьма активен. Как сообщили в Нацбанке, было два периода, когда у нас действовали его представительства, в 2006—2009 годах как представительство Aizkraukles banka, в 2011—2013-м уже под новым названием банка ABLV. Данные о количестве разрешений, выданных гражданам Беларуси на открытие счетов в этом банке, регулятор не разглашает.