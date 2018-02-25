Пригласите на День Воли друзей и коллег 25.02.2018, 8:47

Каждый из нас может принять участие в подготовке Дня Воли

До Дня Воли осталось меньше месяца и очень важно, чтобы об акции, которая начнется 25 марта в 14:00 на минской площади Якуба Коласа, узнали все. Для этого нам нужно рассказать о ней пользователям интернета, своим соседям, друзьям, коллегам, одногруппникам и одноклассникам. Каждый из нас может сделать это, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Здесь можно скачать макеты листовок и плакатов с информацией о месте и времени начала акции. Также часть из них выложена под этим текстом и в наших сообществах в соцсетях. Распечатайте листовки и расклейте на досках для объявлений и остановках общественного транспорта. Разместите баннеры с информацией о Дне Воли в своих аккаунтах в соцсетях с хэштегом #бнр100.

Позвоните вашим друзьям и коллегам, напомните о том, что 25 марта в Минске пройдет акция «Праздник независимости», пригласите их принять участие в нем, попросите рассказать об акции их знакомым.

Приходите каждый понедельник на офис Партии БНФ в 19.30 или звоните по телефону +375 33 3531642 (Сергей) и принимайте непосредственное участие в подготовке к Дню Воли.

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