Как мошенники через соцсети выманивают деньги у белорусов 25.02.2018, 9:23

В Беларуси участились случаи взлома страниц и временных блокировок пользователей «ВКонтакте».

Пока страница заблокирована, она в руках мошенников, которые рассылают с нее просьбы о помощи «друзьям»: «можно я тебе переведу на карту деньги, а ты их — на киви-кошелек»? Сомневающиеся пользователи сетей уточняют информацию по телефону, некоторые просто вступают в переписку, но есть и те, кто в спешке попадается на удочку и лишается денег, пишет tut.by.

Так случилось и с жителем деревни Лыцевичи Вилейского района Михаилом Плешаком. В тот момент, когда он получил сообщение от мошенников, находился на заработках в России.

— Каким банком ты пользуешься, можно я тебе переведу на карту 240 белорусских рублей, а ты их скинешь на киви-кошелек? — спросил его «сосед» по деревне. — Очень срочно нужно! А я тебе кину за помощь 10 рублей на счет.

— БПС-Сбербанк, но я ничего в этом не понимаю, — сообщил Михаил.

— Ты мне просто скажи номер своей карты, код на ее оборотной стороне и сколько денег сейчас на карте? Займет всего пару минут.

Так и вышло, непродолжительное время страница «соседа» была в сети, а позже вовсе удалена. Когда Михаил зашел в свой личный кабинет банкинга, чтобы проверить баланс, то увидел, что со счета списали 800 белорусских рублей.

В журнале действий отобразилось следующее: общая сумма украденных денег была раздроблена на 20 рублей, а ушло списание средств в пользу покупки товаров для некой онлайн-игры.

Пока молодая мама из Гродно Снежана Новицкая была в поездке за границей, ее страница также попала в руки мошенников.

— Меня также взломали, — рассказывает девушка. — И начали рассылать спам, только за перевод денег обещали 15 рублей. К счастью, 80% моих знакомых поняли, что это обман, а остальные вступили в переписку. Моя хорошая знакомая уже сообщила мошенникам и номер карты, но вовремя одумалась, что совершила ошибку, позвонила в банк и заблокировала карту. На самом деле приятного мало, я потом перед всеми извинялась. Вроде моей вины нет, но осадок остался.

Операторы в БПС-Сбербанке сообщили, что в таких случаях необходимо незамедлительно блокировать карту.

— Владельцу карты необходимо срочно связаться с банком. Если есть интернет-банкинг, то можно карту заблокировать и самостоятельно. Позже ее переоформить заново. Если ваши реквизиты известны третьим лицам, в дальнейшем это небезопасно. К сожалению, у нас нет такой волшебной кнопки, как отмена операции, — рассказали в банке.

Чтобы узнать, куда ушли деньги, специалисты советуют держателю карты связаться с банком.

— Можно ли сообщать СV код на оборотной стороне карты, очень часто запрашивают его при онлайн-покупках?

— Это мера безопасности платежной системы, их можно вводить во время покупок. Но ни в коем случае не сообщать третьим лицам. Есть понятие 3D-Secure сервисы — безопасность онлайн-платежей. При оплате в интернете картой БПС-Сбербанка данные сервисы посылают вам уникальный дополнительный код идентификации, поэтому платить можно уверенно. На ваш номер телефона будет приходить дополнительный код, и только тогда вы сможете совершить оплату.

— Данные действия могут быть квалифицированы по статье 212 УК РБ «Хищение путем использования компьютерной техники», — рассказывает адвокат Михаил Амельянчик. — Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации. В соответствии с санкцией данной статьи интернет-мошеннику грозит наказание от штрафа до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Деяния квалифицируются в зависимости от размера хищения.

Специалист говорит, что если вы пострадали от действий интернет-мошенника — необходимо написать заявление в правоохранительные органы. «По вашему заявлению будет проведена проверка. В последующем в судебном порядке возможно будет взыскать похищенные денежные средства и компенсацию морального вреда», — отмечает Михаил Амельянчик.