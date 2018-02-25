Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен 25.02.2018, 9:31

Из Минска в эстонскую столицу можно будет попадать в течение часа.

Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь, сообщает БелТА.

"Мы работаем над возобновлением прямого рейса между Таллином и Минском", - сказал Анатолий Степусь. С этой целью белорусское посольство тесно взаимодействует с Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, заинтересованными ведомствами с эстонской стороны. "Надеемся, что этот проект будет успешным. Пройдет не так много времени и из Таллина в Минск, а также из Минска в эстонскую столицу можно будет попадать в течение часа", добавил посол.