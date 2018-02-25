Кандидат в президенты должен первым сдавать экзамен на знание белорусского Николай Статкевич

25.02.2018, 9:51

Это правило должно быть распространенным на остальных чиновников.

Это важно не только для сохранения белорусской нации, но и для безопасности государства. Недаром Черчилль говорил, что национальная история и язык защищают страну лучше любой армии.

Русскоязычность Беларуси будет всегда давать повод шовинистически настроенным политикам в соседней России заявлять о том, что наша нация и государство ненастоящие, что их надо вернуть в русский мир. Подобные заявления уже звучат. Если такие политики получат власть, Беларусь может ожидать война. Поэтому языковой вопрос делается для белорусов вопросом войны и мира.

Конечно, это очень деликатная сфера. Резкие меры, нарушающие права людей, здесь недопустимы. Для возрождения родного языка потребуются многие годы. Нам надо будет воспитать новое поколение, знающее и любящее белорусский язык. Мы бы уже могли это сделать за годы независимости. Но безответственная персона, получившая почти 25 лет назад верховную власть в стране, в погоне за миражом шапки Мономаха отняла у нас это время, почти уничтожив наш язык и поставив под угрозу существование нашего государства и нации.

Первым шагом на пути возрождения нашего языка должно быть реальное уравнивание в правах русского и беларуского языков. Ведь два государственных языка - это когда гражданин обращается к государству в лице чиновника на любом из них и всегда получает ответ на языке обращения. Значит чиновники, работающие с людьми, должны знать оба государственных языка, подтвердив это знание сдачей экзаменов на их владение.

Первыми сдать экзамены на владение обоими государственными языками должны претенденты на должность первого государственного чиновника - кандидаты в президенты страны. Далее это правило должно постепенно быть распространенным на остальных чиновников. В том числе - на кандидатов в депутаты парламента и руководителей административных регионов.

Чтобы наши дети имели шанс занять государственные должности, надо расширять их обучение на белорусском языке. В том числе, в высших учебных заведениях, для поступления в которые необходимо сдавать тесты на владение обоими государственными языками.

Возрождение беларуского языка потребует много времени, а также дополнительных усилий и поддержки всего общества. Но это несоизмеримо малая цена за возможность не только сохранить нашу нацию, но и уменьшить опасность войны.

Разам - здолеем!

Николай Статкевич, statkevich.org