Маршрутчики: Пора менять лысую резину 25.02.2018, 9:55

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Водители междугородних маршруток настроены решительно.

Белорусы активно пользуются услугами междугородних маршруток. Зачастую, они дешевле рейсовых автобусов, быстрее, ходят до позднего вечера.

Этот вид деятельности называется «нерегулярными автомобильными перевозками пассажиров». В чем же отличие от регулярных перевозок? Не нужно согласовывать расписание с госорганами.

С 26 февраля «нерегулярщики» должны стать «регулярщиками». Власти предлагают перевозчикам перейти на другую схему работы, а именно: отправляться с вокзала, разработать маршрут и расписание, останавливаться только на конкретных остановках. Самое главное изменение - нужно платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзалу. Государство решило сделать рынок пассажирских перевозок подконтрольным. Как индивидуальные предприниматели реагируют на подобные изменения - сайт Сharter97.org разузнал у перевозчика из Барановичей Владислава:

- Первая информация о возможных изменениях в законодательстве появилась еще в прошлом году. Но, к сожалению, общественный резонанс и какие-то действия начались только тогда, когда «петух клюнул». На прошлой неделе пришлось продать один микроавтобус, думаю, что придется продать и второй. Знаете, аж сердце екнуло, когда отдавал ключи новому хозяину. Ведь это свое дело, уже родное.

Когда-то для того, чтобы открыть свой бизнес, пришлось долгое время работать за границей. Несколько сезонов собирал клубнику в Норвегии. На отложенные деньги удалось приобрести микроавтобус. Дело пошло в гору, приобрел второй автомобиль, нанял водителей. Безусловно, было много преград и трудностей, то цены на топливо поднимут, много бюрократических проволочек. Заниматься индивидуальным предпринимательством в Беларуси - это тоже самое, что плыть против течения. Но как-то удавалось держаться на плаву. Более того, я создаю рабочие места, плачу налоги - казалось бы, что еще государству нужно?!

Все эти изменения имеют под собой только одну причину: государственные перевозчики не могут конкурировать с частниками. У меня гибкий график маршрутов, система скидок, работаем в социальных сетях, делаем рекламу, в микроавтобусе есть бесплатный интернет.

А государственные перевозчики «почивают на лаврах». Они не думают о клиентах, живут какими-то «совковыми» стандартами, мол «пассажиру некуда деваться, и так поедет». Индивидуальные предприниматели создали конкуренцию, а вместо того, чтобы развиваться, государство решило задушить частную инициативу.

- А что думают ваши коллеги по цеху об изменениях правил пассажирских перевозок?

- Знаете, все прекрасно понимают, что нас просто хотят выжить с рынка перевозок. На сказали, что для того, чтобы продолжать работать, мы должны предоставить список машин, указать год выпуска, марку, модель транспортного средства. Нам выдадут карточку, по которой можно ездить три месяца. А дальше - больше: через три месяца оператор проведет тендер на перевозки по маршрутам. Для победы будет важно все: сколько лет автомобилям, наличие собственной ремонтной зоны, количество машин. Тут уже себя могут проявить государственные перевозчики. Обновят автопарк по льготным ценам, а нас успешно переведут в разряд «тунеядцев». Недавно читал, что минские таксисты вышли на забастовку, если это безобразие не прекратится - выйдем и мы.

- Год назад по Беларуси прокатилась волна протестов против налога на «тунеядство». Все началось с экономических и социальных требований, но они очень быстро переросли в политические требования. Как вы считаете, возможно ли одно без второго?

- Главный виновник всех бед в нашей стране - государство. Оно не является гарантом стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Знаете, я раньше придерживался такого принципа, что нахожусь вне политики. Но сегодня понял, что это просто невозможно. Сразу же на ум приходит известное выражение, которое немного перефразирую: когда пришли за оппозицией - я молчал, когда пришли за ИП - я молчал, когда пришли за «тунеядцами» - я молчал, сегодня пришли за нами.

Государство само нас толкает заниматься политикой, участвовать в акциях протеста. Мой род деятельности предполагает общение с клиентами, постоянную коммуникацию, перевозчикам впору составлять социологические опросы. За последний год я не слышал ни одного положительного отзыва о Лукашенко, его рейтинг упал ниже плинтуса. А всем коллегам скажу: скоро весна, пора менять лысую резину.