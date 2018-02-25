Доля Беларуси в российском импорте «молочки» – 79% 25.02.2018, 9:58

Российское Союзмолоко прокомментировало введенные ограничения на поставки молочной продукции из Беларуси.

По информации пресс-службы ассоциации, Беларусь является основным поставщиком молочной продукции в Россию, объем поставок оценивается в 79% от общей доли импорта, сообщает milknews.ru.

Максимальная доля импорта из Беларуси (рассчитанная на основе объема импорта) зафиксирована в таких товарных категориях, как: творог (99%), кисломолочная продукция (94%), молоко и сливки питьевые (92%).

По данным Союзмолоко, с 2016 года поставки молока и сливок из РБ в Россию увеличились на 23%, кисломолочной продукции - на 33%, творога - на 12%, сырных продуктов - на 75%, мороженого - на 42%. Импорт сливочного масла, напротив, снизился на 10%.

По оценке ассоциации, Россия в последние годы активно наращивала производство товарного молока - на 2-3% в год. Производство готовой продукции также увеличивалось. «В данный момент при снижающемся спросе из-за падения покупательской способности населения образовался профицит продукции и рекордные запасы на складах, в этой связи говорить о возможном дефиците не стоит», - говорится в официальном комментарии пресс-службы.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что Россельхознадзор с 26 февраля запрещает поставки в РФ молока и молочной продукции из Беларуси. Под ограничения, помимо молока, попали пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрата сывороточного и молочного белка.