Андрус Ансип: C Эстонией произошло настоящее чудо 4 25.02.2018, 13:05

2,684

Андрус Ансип

Бывший премьер-министр Эстонии - об успехах своей страны.

«Я, конечно, горжусь, что Эстония развивается так быстро и в нужном направлении. То, что случилось с Эстонией, по-моему, было настоящим чудом», - сказал в интервью порталу Rus.Postimees вице-президент Европейской комиссии и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.

«После обретения независимости мы не знали, где в итоге окажемся. Теперь мы в клубе самых развитых государств не только в Европе, но и во всем мире. Когда мы говорим о наших экономических успехах или о демократии, то понимаем, что с Эстонией действительно случилось чудо», - пояснил он.

Как отметил Андрус Ансип, делать прогнозы относительно того, что будет со страной через 20 и 50 лет, довольно трудно, однако никаких потрясений не предвидится при соблюдении местными жителями одного условия. «Когда наш народ будет требовательным к тем, кто руководит государством, к тем, кого мы избирали, тогда мы можем быть уверенными, что государство развивается в нужном направлении. Когда мы потеряем эту требовательность, то можно начинать нервничать, потому что тогда наше будущее будет в опасности», - считает он.