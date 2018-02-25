Брестские власти проводят праздник МЧС, чтобы избежать акции протеста 8 25.02.2018, 13:18

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Фото: b-g.by

Власти испугались ультиматума брестчан.

Они давали властям неделю на урегулирование ситуации, а те решили провести на площади в мороз праздник от МЧС, пишет «Брестская газета».

Противники строящегося под Брестом завода «АйПауэр» грозились выйти в знак протеста на главную площадь города. Поскольку местные власти самоустранились — горисполком заявил, что объект относится не к его компетенции, а облисполком не усмотрел нарушений при строительстве завода, — люди собирались пойти на радикальные меры.

Правда, накануне выяснилось, что на площади протестующие будут не одни. В субботу 24 февраля на сайтах областного управления МЧС и Брестского горисполкома появились сообщения о том, что 25 февраля на площади Ленина в 13.00 начнутся праздничные мероприятия от Брестского областного управления МЧС, посвященные Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это презентация спецтехники, показательные выступления сотрудников МЧС, кросс-фит, конкурсы, викторины в рамках акции «Безопасность — в каждый дом!» и многое другое.

Горожан и гостей города приглашали принять участие в празднике при 12 градусах мороза.

Эта информация, разлетевшаяся по соцсетям и пабликам, тут же была связана пользователями с протестом против аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест», который был запланирован тоже на 25 февраля, но часом ранее.

К слову, минувшей весной, во время Марша нетунеядцев в Бресте 5 марта власти организовали на площади праздник для детей с громкой музыкой и бесплатным катанием на паровозике, чтобы вытеснить с нее протестующих. В результате участники акции протеста перешли на площадку у горисполкома и благодаря анархистам провели самый многочисленный Марш нетунеядцев в Бресте за все время борьбы с декретом №3.

Около 12.00 на площади Ленина полукругом стояли палатки МЧС, в том числе и полевая кухня. Пришли и зрители, некоторые с детьми.

Людей на площади становится больше. Среди пришедших есть и противники аккумуляторного завода, но они никак себя не проявляют. По неподтвержденной информации, задержаны блогер Сергей Петрухин и его коллега березовский активист Александр Кабанов, который и собирался выйти на площадь Ленина в знак протеста против строительства аккумуляторного завода под Брестом. 25 февраля активиста ОГП Кабанова вызывали в прокуратуру и вынесли предупреждение «о недопустимости нарушения положений закона о массовых мероприятиях». Такое же предупреждение получил и Петрухин, который тоже собирался выйти в знак протеста против завода АКБ на площадь.