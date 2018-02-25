Китайские СМИ: Россию погубит гордыня 31 25.02.2018, 13:29

13,562

Иллюстрацонное фото

Гордыня не позволяет России учиться у других.

Недавно на сайте была опубликована фотография модели перспективного российского многоцелевого тяжелого авианосца. Этот проект продемонстрировал нам, что на авианосце планируется наличие двух трамплинов и катапульты для разгона самолетов. И самое интересное, что впервые будет установлена электромагнитная катапульта. Данная модель авианосца демонстрирует нам осуществление идей, которые были изложены в стратегии развития военно-морских сил до 2030 года, утвержденной Путиным в этом году. По предположениям специалистов, эта модель авианосца станет прототипом российского авианосца, пишет китайское издание Sina.com, (перевод - inosmi.ru).

Но на самом деле тут нет ничего удивительного, в течение последних лет российские СМИ и Министерство обороны РФ постоянно представляют различные планы и проекты по развитию авианосцев. Прошло уже столько лет, но кроме моделей так ничего и не было сделано. Выдающихся проектов также не было представлено. Некогда могучий Военно-морской флот СССР уже потерял свою былую мощь. Уже нет крыльев у двуглавого орла, взор которого устремлён и на Европу, и на Азию (в 1497 году двуглавый орел впервые появился в качестве государственного символа Русского государства, а в 1993 году стал гербом Российской Федерации- прим. авора).

Говоря об электромагнитной катапульте, стоит заметить, что в настоящее время только США построили и используют катапульту такого уровня. Такие катапульты используются на авианосцах типа «Нимиц» и «Джеральд Р. Форд». Они были введены в строй только в июле 2017 года. Электромагнитная катапульта — это установка для ускорения объектов с помощью электромагнитных сил. Принцип действия похож на электромагнитную пушку. Функции электромагнитной и паровой катапульты очень похожи: обе катапульты за короткое время и дистанцию увеличивают скорость самолета для его безопасного взлета с авианосца. Создание электромагнитных катапульт требует самых передовых технологий. В настоящее время такими технологиями обладает только США и Китай. Ходят слухи, что наш третий авианосец будет использовать электромагнитные катапульты. Если мы сможем их установить, то Китай станет второй страной в мире, которая оснастит свои авианосцы электромагнитными катапультами собственного производства. Но электромагнитные катапульты на российских авианосцах — это все-таки далекая мечта. Со времен Советского Союза технологический уровень и электронное оборудование России далеко отстает от среднего уровня современных стран Запада. Современной России с отсталой промышленностью будет еще сложнее разрабатывать и производить такое передовое техническое оборудование, как электромагнитные катапульты.

Боюсь, что современная Россия даже не сможет самостоятельно произвести авианосец с обычным трамплином, не говоря уже об электромагнитных катапультах. По словам Юрия Макарова, директора Черноморского судостроительного завода, для постройки авианосца необходим СССР, центральный комитет партии, государственный плановый комитет, а также военно-промышленная комиссия, девять министерств оборонной промышленности, 600 специалистов в соответствующей сфере и 8 тысяч рабочих. Постройку авианосца может осуществить только великая держава. Распад Советского Союза полностью развалил одну из передовых промышленных систем, которая впоследствии была раздроблена между бывшими советскими республиками. Так, например, Черноморский судостроительный завод полностью отошел к Украине, что привело к разрушению судостроительной отрасли. После этого стало невозможно производить авианосцы. Наряду с этим, к Украине отошел «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» — «Машпроект», а также завод по производству паровых котлов. Такое разделение является смертельным для промышленности. Это привело к тому, что Россия на протяжении долгого времени не могла производить большие корабли.

Есть два наглядных примера последствий такого разделения. После распада СССР Россия практически не производила больших кораблей с водоизмещением более пяти тысяч тонн. Другой общеизвестный факт, что другие страны начали переделывать советские авианосцы. Этот «веселый» авианосец насмешек во всех военных кругах. Все это испытала когда-то великая морская держава. Лишившись Черноморского судостроительного завода, оставалось только работать в Северодвинске, рядом с северным полярным кругом, где вечная зима. Но перемещение туда оборудование всегда затягивалось, что привело к технологической отсталости, утечки мозгов и к неразберихе. При таких обстоятельствах, заявления России о том, что она хочет построить авианосец с электромагнитной катапультой — всего лишь слова. На мой взгляд, России сейчас необходимо сосредоточить свое внимание на восстановлении промышленности для производства авианосцев. И самый лучший вариант — это начать модернизировать единственный находящийся на службе авианосец «Кузнецов» и заново учиться.

Несмотря на то, что у современного военно-морского флота России много проблем, но мечта Петра Великого превратить Россию в великую морскую державу все еще остается в сердцах воинственных русских. К сожалению, у русских осталась гордыня, которая не позволяет им учиться у других. Она-то их и погубит.