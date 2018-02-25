Как вести себя в мороз и что делать при обморожении 1 25.02.2018, 13:35

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Белорусские медики дали советы.

Intex-press узнала, как пережить холода без вреда для здоровья и что делать, если вы все-таки пострадали от низких температур.

Чаще страдают нос и уши

Главный фактор риска обморожения – не сильный мороз, а колебание температур. Более того, часто люди получают холодовые травмы, когда температура воздуха около ноля – минус трех градусов, но высокая влажность и резкий ветер.

Чаще всего от холода страдают открытые участки – нос, уши, щеки, кисти, стопы и пальцы ног.

Первые признаки легкого местного обморожения человек может не заметить. Основные симптомы – побеление или покраснение кожи, потеря чувствительности или, наоборот, покалывание или жжение. Особенно подвержены обморожению участки тела, которые ранее уже пострадали от этого.

При более тяжелых степенях обморожения на коже появляются волдыри с прозрачным или кровянистым содержимым, полная потеря чувствительности, а в самых тяжелых случаях – омертвение всех слоев мягких тканей, вплоть до гангрены. Пострадать могут даже кости и суставы.

Первые действия при обморожении

При первых признаках обморожения пострадавшего человека нужно забрать с холода, поместить в теплое помещение, дать выпить теплого чаю. Не старайтесь разогреть тело пострадавшего слишком быстро – постепенно отогрейте тело, обернув его в одеяла или сухую одежду.

При легкой степени можно прогреть пораженные участки с помощью аккуратного растирания, массажа или дыханием. Затем накладывают марлевую повязку. Сухое тепло позволяет восстановить кровообращение, а повязка – предотвратить попадание инфекции.

Одна из наиболее распространенных ошибок – растирание снегом. Этого делать нельзя ни в коем случае! Через образовавшиеся микротрещины под кожу может попасть инфекция. Класть грелки и использовать горячую воду также не стоит: интенсивное тепло только ухудшит течение обморожения. Растирание маслом, жиром или спиртом – противопоказано.

При тяжелой степени повреждений нужно сразу же вызывать «скорую».

Симптомы и помощь при легком обморожении

При легкой степени переохлаждения человек чувствует озноб, его кожа бледнеет, появляется тремор конечностей, падает давление. В более тяжелых случаях может нарушаться координация движений, возникать судороги, человек теряет сознание. При последней степени переохлаждения может наступить кома и летальный исход, если человеку не будет оказана своевременная медицинская помощь.

Самое главное при переохлаждении – восстановить нормальную температуру тела. Для этого нужно зайти в теплое помещение, надеть сухую одежду и, по возможности, лечь под теплое одеяло. В принципе, специальная помощь при легкой степени переохлаждения не требуется.

Однако показаться врачу все-таки стоит. Хотя бы для того, чтобы исключить развитие осложнений – от элементарной простуды до пневмонии.

У человека около 30% всей теплоотдачи происходит через голову, поэтому при переохлаждении ее нужно держать в тепле (надеть шапку или обмотать полотенцем).

Согревать человека при переохлаждении нужно осторожно. Принимать горячую ванну – категорически нельзя! Лучше взять теплую грелку или пластиковую бутылку с теплой водой. Также хорошо помогает теплое (не горячее !!!) питье.

Ни в коем случае нельзя растирать пострадавшего алкоголем или снегом и тем более употреблять спиртное внутрь.

Если после проведенных таких процедур кожа теплеет, чувствительность восстанавливается, – холодовая травма неглубокая. Если же облегчения не наступает – срочно вызывайте скорую.

Правила поведения в мороз

Избегайте алкоголя и курения

В мороз особенно опасно алкогольное опьянение: ощущение тепла от него обманчиво, теплоотдача происходит гораздо быстрее, а человек в то же время теряет способность адекватно оценивать свое состояние.

Если вы долго находитесь на морозе, не курите. Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми.

Постоянно двигайтесь

Если вы находитесь на улице в сильный мороз – не стойте без движения. Тем более избегайте сидения на холодных лавках. Следите за тем, чтобы ваша одежда была сухой: влажная от пота футболка или носки ускоряют процесс снижения внутренней температуры.

Одевайтесь по погоде

В холода забудьте о красоте. Желательно, чтобы на вас было несколько слоев свободной одежды из натуральных тканей. Таким образом возникнут воздушные прослойки, которые позволят надолго сохранить тепло.

Не стоит забывать об обуви – она должна быть теплой и свободной: узкая обувь увеличивает риск обморожения в разы. Головной убор, варежки или перчатки обязательны.

Старайтесь закрывать уши и лицо, на этих участках кожа наиболее чувствительна к холоду. В ветреную погоду и тем более в метель натягивайте шапку на лоб и закрывайте лицо шарфом так, чтобы оставались открытыми только глаза. Нос – самая холодная часть человеческого тела, поэтому он может быстро замерзнуть и обморозиться. В сильный холод дышите через нос.