Пинский ОМОН со стрельбой задерживал пьяного водителя 2 25.02.2018, 13:40

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Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации УГАИ Брестского облисполкома, ночью 24 февраля сотрудникам ГАИ и ОМОН, которые дежурили на территории Пинского района, поступила информация о том, что в направлении деревни Посеничи двигается автомобиль марки «Форд Сиерра», водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Медиа-Полесье».

Милиционеры обнаружили схожий по приметам автомобиль в указанной деревне на улице Пинской. Попытка остановить его не увенчалась успехом, водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке и продолжил движение на большой скорости в направлении автодороги М-10 «Кобрин-Пинск-Гомель».

Правоохранители в ходе преследования при помощи громкой связи и звуковой сигнализации продолжали требовать остановки транспортного средства, никакой реакции не последовало.

Тогда сотрудник ОМОН для принудительной остановки автомобиля использовал табельное оружие. Было произведено два предупредительных выстрела в воздух и три прицельных выстрела по колёсам «Форда», в результате чего было прострелено заднее левое колесо автомобиля.

Вскоре вблизи деревни Оснежицы водитель остановился и был задержан.

Нарушителем оказался 27-летний житель агрогородка Парохонск. После прохождения освидетельствования концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,73 промилле.

В отношении водителя было составлено три протокола об административных правонарушениях.