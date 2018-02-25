Компартия Китая предложила отменить ограничение президентского срока 19 25.02.2018, 13:59

2,565

Фото: Reuters

Си Цзиньпин занимает пост главы государства с 2012 года.

Правящая Коммунистическая партия Китая предложить отменить ограничение президентского срока, согласно которому одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков.

Как передает Xinhua, об этом говорится в предложениях Центрального комитета Компартии КНР по внесению поправок в Конституцию, обнародованных в воскресенье, 25 февраля, пишет "Новое время".

Этот шаг позволит нынешнему президенту Китая Си Цзиньпину продолжить президентские полномочия после 2023 года.

Кроме того, Компартия предложила включить в Конституцию основные ценности социализма и фразу, подчеркивающую руководящую роль партии.

"Руководящая роль КПК является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой", - отмечается в предложениях.

Си Цзиньпин занимает пост главы государства с 2012 года. В 2016 году партия официально дала ему титул "основного" лидера.