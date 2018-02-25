Как правильно ухаживать за зубами 3 25.02.2018, 14:12

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Лучше сразу ухаживать за зубами правильно, чем потом тратить крупные суммы на их лечение.

Рано или поздно, каждый из нас чувствует дискомфорт в полости рта и обращается к дантисту за помощью в решении проблемы. Можно ли предугадать болезни, либо не допустить их совсем? Ниже указаны 10 худших вещей, которые вы допускаете и которых следует избежать, чтобы уберечь свои зубы от неприятностей, пишет segodnya.ua.

Не обращаете внимание на кровоточивость десен

Если каждый раз после чистки зубов вы выплевываете немного крови — это тревожный звоночек и повод пойти к врачу! Именно так начинается пародонтоз, болезнь десен, приводящая к потере зубов, и совершенно не обязательно испытывать при этом болевые ощущения. Десна могут слегка кровоточить годами, но потом это приведет к плачевным последствиям. Не исключено, что вам посоветуют сменить щетку на более мягкую или приобрести специальную зубную пасту для укрепления десен.

Чистите зубы хаотичными движениями

С правильной техникой чистки зубов вас ознакомит любой стоматолог. Увы, но большинство из нас чистит зубы неправильно, что приводит к некачественному избавлению от налета и быстрому стиранию эмали. Ваши движения должны быть "выметающими", по траектории "вверх-вниз" — только так нужно чистить зубы с передней и задней стороны. А вот жевательные зубы можно чистить сверху круговыми движениями.

Регулярно делаете отбеливание

Увы, но даже самое современное и щадящее отбеливание — стресс для вашей эмали. Восстанавливающие зубные пасты способны компенсировать лишь часть ущерба, который отбеливание нанесет вашим зубам — эмаль станет более тонкой и хрупкой, а значит, риск появления кариеса возрастает в несколько раз. Осторожно!

Выбираете слишком жесткую щетку

Если вы думаете, что жесткая зубная щетка позволит вам эффективнее почистить зубы, то вы ошибаетесь. Вашу щетку стоит выбирать лишь со стоматологом, и нужна она только в том случае, если у вас слишком быстро образуется налет или вы очень много курите. Во всех остальных случаях, даже если вы любитель чая и кофе, хватит обычной щетки с щетиной средней жесткости — ваша эмаль таким образом прослужит дольше!

Вы неправильно выбирае зубную щетку

Хорошая щетка — это та, у которой как можно больше щетинок. Производители предлагают нам щетки с различными резиновыми вставками, прорезями и редкими ворсинками — на самом деле, все это маркетинговый ход, являющийся экономией материала. Поэтому, выбирая зубную щетку, обращайте внимание на те, у которых щетина как можно гуще — именно она позволит качественно очистить зубы от налета.

Не залечиваете мелкий кариес, который не болит

Если вы замечаете на зубах проявления кариеса, это может значить только одно — пора к врачу! Мелкий кариес может несколько лет не болеть, но разрушать зуб изнутри — сами не заметите, как лишитесь его.

Допускаете резкие перепады между холодными и горячими температурами

Худшее, что вы можете сделать со своими зубами — есть мороженое, запивая чаем или кофе. Резкие перепады температур губительны для эмали — в ней появляются микротрещины, которые потом могут привести к развитию кариеса. Так что будьте внимательны!

Слишком часто пользуетесь электрической щеткой

Электрические щеточки прекрасно очищают зубы от налета — после их использования поверхность эмали кажется идеально гладкой! Но так ли это хорошо? Подобные щетки не позволяют вам контролировать траекторию движений, а кроме того, их щетина, как правило, достаточно жесткая. Поэтому если вы все-таки используете устройство, то делайте это не чаще 1−2 раз в неделю, а все остальное время отдавайте предпочтение обычной зубной щетке.

Не ходите на профессиональную чистку зубов

Профессиональная чистка зубов — это процедура, которая не только сделает ваши зубы белее (наконец-то увидите настоящий цвет своей эмали!) и избавит от зубного камня, но еще и укрепит их. Во время чистки на эмаль наносится специальный минеральный состав, восстанавливающий ее поверхность и запечатывающий мелкие трещинки.

Не используете зубную нить

Вспомните, сколько раз стоматолог советовал вам купить зубную нить? И сколько раз вы ее действительно приобрели? Догадываемся — ноль. Не стоит пренебрегать этой нехитрой штучкой — только нить позволяет эффективно очистить пространства между зубами.

Кариес, кстати, чаще всего начинается именно там! Используйте ее хотя бы раз в день — это совсем не сложно, но зубы будут благодарны.