Завтра в Беларуси ожидаются экстремальные морозы 8 25.02.2018, 14:30

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Температура опустится ниже 28 градусов.

До 28 градусов мороза и небольшой снег ожидается в Беларуси 26 февраля, сообщает БелТА.со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

26 февраля будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северный слабый.

Температура воздуха ночью составит 17−23 градуса ниже нуля (при прояснениях — 24−28 со знаком минус), по юго-западу — 13−16 градусов мороза. Днем будет 9−15 градусов ниже нуля.

В ночные и утренние часы 26−27 февраля при прояснениях минимальная температура может составить 25−29 градусов мороза.