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«Белпочта» 28 февраля временно не будет принимать платежи

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  • 25.02.2018, 14:46

В связи с проведением профилактических работ платежи в последний день февраля не будут приниматься.

"Белпочта" 28 февраля временно не будет принимать платежи. Такая информация размещена на сайте предприятия.

Отмечается, что в связи с проведением технических и профилактических работ платежи в последний день февраля не будут приниматься во всех отделениях почтовой связи, в том числе на платежно-справочных терминалах “Белпочты”. Будет нельзя рассчитаться за услуги и сделать платежи в бюджет.

“Белпочта” приносит извинения своим клиентам за неудобства.


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