Следом за своими соседями Швеция также планирует увеличить оборонный бюджет 1 25.02.2018, 14:59

Среди основных причин такого решения – действия России в Украине и Грузии.

К 2035 году Швеция планирует удвоить свой бюджет на нужды оборонного сектора с 6,5 миллиардов долларов в год до более 14 миллиардов. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на представленную оборонную стратегию страны, пишет "Зеркало Недели.Украина".

Также в документе говорится и о намерении постепенно увеличить численность Вооруженных сил с нынешних 50 тысяч до 120 тысяч военнослужащих. Кроме того, в Вооруженных силах страны считают, что необходимо увеличить количество армейских бригад, корветов, подводных лодок и истребителей, а также увеличить ресурсы для усиления возможностей кибернетической разведки Швеции.

"Существует несколько причин для дальнейшего развития военной обороны. Геополитическое глобальное развитие непредсказуемое. Россия своими действиями в Грузии и Украине показала, что она без колебаний применит военную силу. Она планирует увеличить свои военные возможности после 2020 года", - говорится в заявлении Вооруженных сил.

Добавим, что указанный доклад публикуется каждые пять лет и предназначен, чтобы направлять политические решения и определяет общую оборонную стратегию Швеции.