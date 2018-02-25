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Южная Корея: КНДР заявилa о готовности к переговорам с США

  • 25.02.2018, 15:27
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Фото: REUTERS/Unification Ministry/Yonhap

Переговоры прошли в Пхенчхане во время закрытия Зимних Олимпийских игр 2018.

Глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США. Об этом заявили в администрации президента Южной Кореи, сообщает liga.net.

Согласно сообщению, делегацию КНДР возглавил заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль.

Переговоры прошли в Пхенчхане во время закрытия Зимних Олимпийских игр 2018.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят "самый большой в истории" пакет санкций против Северной Кореи, чтобы вынудить ее отказаться от своих ядерных и ракетных программ.


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