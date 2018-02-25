Под Оршей почтили жертв сталинских репрессий 1 25.02.2018, 15:35

В урочище Кобыляцкая гора появился новый крест в память о жертве сталинских репрессий.

Кобыляки, где по разным оценкам во времена сталинских репрессий могло быть расстреляно от 300 до 3.000 человек, становятся настоящим народным мемориалом. Если в начале 90-х годов двадцатого века за памятником ухаживали власти, то теперь исключительно общественные активисты. Более того, пару лет назад родственники жертв репрессий начали сами устанавливать здесь кресты и таблички с именами погибших. В настоящее время здесь появился ещё один один такой крест. Кто и когда его поставил - для нас загадка. На кресте прикреплена табличка в память Ходасевича Вранца Викентьевича, родившегося в деревне Адасевщина в 1890 году, был арестован в Дзержинске 24 сентября 1937 года и расстрелян 11 ноября того же года, пишет orsha.eu.

Мы проверили за что же он был расстрелян и почему именно в Орше родственники погибшего поставили крест по открытым спискам беларуского "Мемориала". Действительно, в списках расстрелянных такой человек есть. Родился он, действительно, в деревне Адасевщина Минского района, белорус по национальности, имел начальное образование и работал в колхозе "Свобода". Арестован Франц Викентьевич был по фальшивому обвинению в шпионаже в пользу польской разведки (обычный приговор для Беларуси того времени). Как отмечено в списке "Мемориала" место захоронения Ходасевича - Орша. В 1958 году расстрелянного крестьянина реабилитировали.

Тот же список говорит и о ещё одном Ходасевиче расстрелянном и похороненном в Орше, очевидно брате Франца Викентьевиче - Иосифа Викентьевича, записанного полякам. Хотя в списке у двух человек разные национальности можно допустіть с большой долей вероятности, что они братья не только по тому, что у них одинаковое отчество, а ещё и потому, что родились они оба в Адасевщинах. Иосиф был безграмотным, работал в том же колхозе и арестован в тот же день по той же статье - шпионаж в пользу Польши. Расстрелян он вместе с братом также 11 ноября 1937 года.

Еще один Ходасевич в списке, который стал жертвой большого террора - Станислав Викентьевич, родившийся в 1895 году в деревне Подорки Дисненского района. В данном случае, видимо, это уже не родственники Станислав был отправлен в ссылку в Архангельскую область в поселение Кресты в 1940 году. Дальнейшая судьба его неизвестна.

И единственная женщина с фамилией Ходасевич - Степанида (отчество не указано). Она жила в деревне Калиновка Шкловского района и в 1930 году была раскулачена и сослана в Котлас. Реабилитирована Степанида была только в 1992 году.