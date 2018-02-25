Илон Маск рассказал о своих криптовалютных активах 25.02.2018, 15:40

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Илон Маск

Об этом глава компаний SpaceX и Tesla Inc написал в «Твиттере».

Глава компаний SpaceX и Tesla Inc Илон Маск, занимающий 41-е место в списке миллиардеров Bloomberg с состоянием в $21,6 млрд, заявил, что не владеет биткоинами, за исключением 0,25 BTC, которые когда-то прислал ему товарищ, передает forklog.com.

«Я вообще не владею криптовалютами, за исключением 0,25 BTC, которые много лет назад переслал мне друг», — написал Маск в своем Twitter.

Стоит отметить, что ранее бывший стажер SpaceX Сахил Гупта выдвинул теорию о том, что Илон Маск является таинственным создателем биткоина Сатоши Накомото, однако сообщество скептически отнеслось к такой гипотезе. Вскоре утверждение опроверг и сам миллиардер.