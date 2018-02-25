Как завести двигатель в сильный мороз 16 25.02.2018, 15:55

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Четыре совета для запуска двигателя, простоявшего на морозе.

Автомобильные эксперты утверждают, что один пуск двигателя в сильный мороз равносилен пробегу в 300-500 км. И если доехать по делам можно на общественном транспорте, то лучше так и поступить, дабы не мучить автомобиль, пишет kakprosto.ru.

Запуск мотора в сильный мороз

Теоретически любой бензиновый мотор способен к запуску в мороз -30, но только при условии, что он полностью исправен. Должным образом должны функционировать системы зажигания и подачи топлива. Также в двигателе должны быть залиты соответствующие климатическим условиям технические жидкости. Кроме того, на автомобиле должен стоять полностью заряженный аккумулятор.

Если уж приходится запускать двигатель при сильном морозе, то нужно прислушиваться к советам опытных автомобилистов.

В идеале автомобиль должен стоять в тепле, тогда проблем с запуском не возникнет. Но не все автовладельцы имеют такое помещение.

Если автомобилю предстоит переночевать на сильном морозе, желательно прогреть его хотя бы пару раз, тогда утром двигатель заведется без проблем. Можно конечно унести аккумулятор на ночь в теплое помещение, но не все имеют такую возможность. Кроме того, это доставляет большое неудобство автовладельцу.

Правильный запуск двигателя

При запуске двигателя, простоявшего на морозе, нужно:

1. Немного прогреть аккумулятор. Для этого включаем секунд на 10-15 дальний свет фар. Далее обязательно нужно выжать сцепление, чтобы на двигатель не передавалась нагрузка с коробки передач. После этого, не включая энергопотребители, попытаться завести мотор. Не стоит крутить стартером дольше 20 секунд, аккумулятор может быстро сесть.

2. Если стартер крутит двигатель нормально, а он не запускается долгое время, следует попробовать продуть камеры сгорания от бензина; для этого нужно нажать полностью педаль газа и прокрутить стартером.

3. Если продувка не помогла, возможно причина в свечах зажигания. Скорее всего, их залило холодным топливом и это препятствует запуску. В таком случае нужно вывернуть свечи и протереть их либо поставить новый комплект. Более действенным вариантом будет прокалить свечи на газовой плите. Горячие свечи поспособствуют быстрому запуску двигателя.

4. Кроме приемов, описанных выше, помочь двигателю быстро запуститься могут специальные средства, продающиеся в автомагазинах. Они добавляются в систему впуска топлива и способствуют оживлению мотора.

Если после всех способов по запуску холодного двигателя, ничего так и не произошло, не стоит мучить автомобиль. Проще отбуксировать его в теплое помещение для отогрева.

Бывалые автомобилисты советуют в сильные морозы залить в масло 100-150 граммов бензина. После этого завести двигатель и дать немного поработать, чтобы бензин с маслом перемешались. Это сделает моторное масло более жидким и после простоя даст легкий запуск.

Чтобы забыть раз и навсегда о проблеме запуска двигателя в минусовые температуры, можно установить специальные приборы, подогревающие мотор:

- топливный предпусковой обогреватель;

- электрический предпусковой обогреватель;

- сигнализация с дистанционным запуском автомобиля;

- аккумуляторы тепла.