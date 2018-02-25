Президент Эстонии: У нас есть один сложный сосед, который нас разочаровывает 1 25.02.2018, 16:47

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КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД

Об этом Керсти Кальюлайд заявила в речи по случаю 100-летия Эстонии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что у государства есть «один сложный сосед», который «разочаровывает в течение нескольких десятилетий».

Об этом глава Эстонии заявила в речи по случаю 100-летия страны, текст обращения публикует ERR.ee.

«У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу.

У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда в течение нескольких десятилетий нас разочаровывает», - сказала Кальюлайд, не уточнив, о котором соседе идет речь.

Она добавила, что Эстония ожидает от своих партнеров, чтобы они не меняли мировой порядок, основанный на ценностях, на краткосрочные интересы.

Эстония граничит с Россией, Латвией и имеет морскую границу с Финляндией.

Ранее сообщалось, что Эстония продолжит обустраивать границу с Россией, несмотря на то, что стоимость работ выросла более чем вдвое.