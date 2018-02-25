Как выглядит на самом деле поддержка материнства в Беларуси 10 25.02.2018, 17:05

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Иллюстрационное фото

Фото: tut.by

Открытое письмо мамы двоих детей министру здравоохранения Валерию Малашко.

Почему бесплатные лекарства детям до трех лет нужно отменить. Открытое письмо мамы двоих детей министру здравоохранения Валерию Малашко публикует «Салiдарнасць».

Моему сыну 2 года, и, к счастью, болеет он редко. Каждый раз, когда мы обращаемся к участковому педиатру по болезни, я испытываю неловкость, напоминая врачу о наличии льготной карты на лекарства. Эта карта дает ребенку до трех лет право на бесплатные лекарства. С момента рождения сына врачи о ней не вспомнили ни разу. Никто из них не предлагал выписать лекарство по льготному рецепту. Каждый раз инициатива исходила с моей стороны.

Как реагируют на это предложение врачи? Как правило, ссылаются на перечень Минздрава и говорят, что могут выписать самые дешевые белорусские препараты: «Но вы же понимаете, они не самые эффективные».

Лишь однажды мне удалось добиться выписки «Парацетамола» украинского производства и импортного антибиотика. Правда, ждать пришлось больше часа, пока врач выписала эти рецепты. Все это время мы с больным ребенком гуляли возле поликлиники.

Недавно услышала от врача, что бесплатный рецепт средства от насморка она не выпишет, потому что не положено, и вообще, «вы же пособие на ребенка получаете». Замечу, что подобная реакция была, когда врач назначила протаргол, который стоит копейки!

Судя по отзывам знакомых мам, в Минске, в отличие от Слуцка, врачи выписывают детям до трех лет большее количество препаратов, в том числе и импортных, по льготным рецептам. Говорю об этом врачу, и слышу в ответ: «Ну, так в Минске и бюджет другой».

Открываю на сайте Минздрава перечень препаратов, которые могут выписывать детям до трех лет бесплатно, и вижу в перечне антибиотики и капли для носа (нафазолин, ксилометазолин), противовирусные средства (ацикловир, ремантадин)и сиропы от кашля, лекарственные средства на основе лактобактерий, бифидумбактерий (линекс, лактобактерин, бифидумбактерин) и даже витамины (А, Д, В6, В12 и другие моновитамины).

В документе нет ни слова о том, что все эти препараты исключительно белорусского производства.

Шесть лет назад правитель подписал указ №139, в соответствии с которым дети в возрасте до трех лет получают лекарства бесплатно.

В документе не говорилось о том, что детям, живущие в столице, могут выписать импортные препараты, а их ровесникам, которые родились в райцентре, – только белорусские.

Тогда почему, чтобы получить то, что положено твоему ребенку по закону, нужно идти на конфликт с врачом? Мне неловко видеть, как хороший врач, который лечит моего ребенка, услышав вопрос о бесплатном лекарстве, опускает глаза.

И как тут не вспомнить слова Александра Лукашенко, который считает, что «нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси».

Валерий Анатольевич, знаете ли вы, как выглядит карта учета льготного отпуска лекарственных средств, которую выдают в детской поликлинике мамам малышей до трех лет? Тоненький листочек бумаги, который рвется, не успеешь к нему прикоснуться.

Фото: gazetaby.com

Вот как выглядит на самом деле «беспрецедентная поддержка материнства и детства» в нашей стране.

У меня складывается впечатление, что врачам под угрозой лишения премий запретили выписывать лекарства по льготным рецептам. Чем еще можно объяснить такое поведение – я не знаю.

Лично я вижу два выхода в сложившейся ситуации:

1. Отменить льготы на лекарства для детей до трех лет – ведь фактически они не действуют. Выиграют от этого и мамы, и врачи, которым не придется конфликтовать по этому поводу.

2. Сделать так, чтобы льгота работала, и врачи сами предлагали мамам выписать препараты, которые необходимы их детям. И при этом исходили из принципа эффективности лечения, а не его дешевизны для бюджетного кармана.