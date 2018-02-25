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Эйдман: Российская машина ТВ-пропаганды без кокаина заглохнет, как автомобиль без горючего

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  • Игорь Эйдман, «Обозреватель»
  • 25.02.2018, 17:15
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Игорь Эйдман

Вся путинская система рассыпется как карточный домик.

Очень меня беспокоит история с арестом сотен килограмм кокса в российском посольстве в Аргентине. Если кокаин вовремя в Москву не подвезут - вся путинская система рассыпется как карточный домик.

Машина ТВ-пропаганды без кокаина заглохнет, как автомобиль без горючего. Кто же на трезвую голову будет весь этот бред сочинять, нести, орать, собачиться и в драку лезть? Минобороны без кокса тоже нельзя, а то протрезвевшие вояки поймут куда вляпались и драпанут из Сирии и Донбасса. Да и МИДу допинг нужен, как без него так нагло врать и хамить.

Пока чиновники под кокаином, им санкции не страшны. Назло врагам помидоры и яблоки бульдозерами давят.

Ничего не напоминает? Из медицинского справочника: «Кокаин дает самоуверенность. Человек ощущает себя во всем правым, все, что он делает – это единственно верные действия. Хорошо, что в подобном состоянии кокаинисты не способны довести начатое до логического завершения, иначе неразумные идеи и поступки, подкрепленные бредом величия и миссии, могли бы привести к весьма плачевным последствиям». Так это же психологический портрет российской верхушки во главе с Путиным. Есть такое ощущение, что все важнейшие решения последних лет она принимала под коксом.

Самые страшные для российской элиты санкции - перекрыть поставки ей кокаина.

Игорь Эйдман, «Обозреватель»


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