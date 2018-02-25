Выбран украинец, который представит Украину на «Евровидении-2018» 5 25.02.2018, 17:26

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ФОто: stb.ua

Ранее другой украинец был отобран для участия в песенном конкурсе от Беларуси.

Украинский певец Melovin будет представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Об этом сообщает корреспондент издания «Гордон».

За победу в финале нацотбора соревновались шесть участников:

Melovin с песней Under the Ladder (5 баллов от судей и 6 от зрителей);

Tayanna с песней «Леля» (6 балов от судей и 4 от зрителей);

Kadnay с песней Beat of the Universe (3 балла от судей и 5 от зрителей);

Laud с композицией Waiting (4 балла от судей и 2 от зрителей);

Vilna с песней Forest song (1 балл от судей 3 от зрителей);

The Erised с песней Heroes (2 балла от судей и 1 от зрителей).

Представитель аудиторской компании PwC Елена Волкова сообщила, что во время финала поступило 179 тыс. голосов.

«Я понимаю, что если поедет Melovin, то все будут надевать глаз (певец носит линзы. – Прим.)... Это будет фишкой Лиссабона. ... Я отдаю предпочтение Melovin, потому что это специфический конкурс, и он там будет более точен», – сказал член жюри артист Андрей Данилко.

Еще один член жюри – победительница «Евровидения 2016» Джамала – посоветовала Melovin позаниматься вокалом. «Тебе есть над чем работать... Ты должен с первой минуты показать, извини за слово, продать свою песню, с первой секунды... Работай, работай, работай», – обратилась к победителю нацотбора певица.

После оглашения результатов Melovin пообещал привезти «Евровидение-2019» в Украину.

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.

Как ранее сообщал Charter97.org, еще один украинец Alekseev представит Беларусь на «Евровидении-2018».