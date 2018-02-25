Выбран украинец, который представит Украину на «Евровидении-2018»5
- 25.02.2018, 17:26
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Ранее другой украинец был отобран для участия в песенном конкурсе от Беларуси.
Украинский певец Melovin будет представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Об этом сообщает корреспондент издания «Гордон».
За победу в финале нацотбора соревновались шесть участников:
Melovin с песней Under the Ladder (5 баллов от судей и 6 от зрителей);
Tayanna с песней «Леля» (6 балов от судей и 4 от зрителей);
Kadnay с песней Beat of the Universe (3 балла от судей и 5 от зрителей);
Laud с композицией Waiting (4 балла от судей и 2 от зрителей);
Vilna с песней Forest song (1 балл от судей 3 от зрителей);
The Erised с песней Heroes (2 балла от судей и 1 от зрителей).
Представитель аудиторской компании PwC Елена Волкова сообщила, что во время финала поступило 179 тыс. голосов.
«Я понимаю, что если поедет Melovin, то все будут надевать глаз (певец носит линзы. – Прим.)... Это будет фишкой Лиссабона. ... Я отдаю предпочтение Melovin, потому что это специфический конкурс, и он там будет более точен», – сказал член жюри артист Андрей Данилко.
Еще один член жюри – победительница «Евровидения 2016» Джамала – посоветовала Melovin позаниматься вокалом. «Тебе есть над чем работать... Ты должен с первой минуты показать, извини за слово, продать свою песню, с первой секунды... Работай, работай, работай», – обратилась к победителю нацотбора певица.
После оглашения результатов Melovin пообещал привезти «Евровидение-2019» в Украину.
«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.
Как ранее сообщал Charter97.org, еще один украинец Alekseev представит Беларусь на «Евровидении-2018».