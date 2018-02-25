Храм Гроба Господня в Иерусалиме закроют в знак протеста 25.02.2018, 17:38

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Храм был закрыт 25 февраля на час в знак протеста против налогов.

Храм гроба Господня в Иерусалиме закрыли 25 февраля на час в знак протеста против планов властей города взимать с них муниципальный налог.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей христианских конфессий, которые управляют храмом, передает РБК.

По словам представителей конфессии, святыня останется закрытой до дальнейшего уведомления.

Таким образом церковные лидеры выразили протест в отношении новой налоговой политики и предлагаемого закона об экспроприации земли. Они считают его «беспрецедентным нападением на христиан на Святой Земле».

Власти Иерусалима отменили освобождение церквей от налогов на коммерческую недвижимость в городе и начали требовать выплаты.

Кроме того, кабмин Израиля должен рассмотреть 25 февраля законопроект, который позволил бы государству экспроприировать землю в Иерусалиме, проданную храмами частным фирмам по недвижимости. Заявленная цель проекта закона — защита домовладельцев от того, что частные компании не будут продлевать договора аренды. Храмы и крупные землевладельцы в Иерусалиме считают, что в случае принятия закон затруднит поиск покупателей для их земель.

«Это отвратительный законопроект... если он будет одобрен, это сделает возможной экспроприацию церковных земель», — говорится в совместном заявлении представителей христианских конфессий в Иерусалиме.

Храм Гроба Господня находится в управлении нескольких конфессий и почитается как величайшая христианская святыня. Христиане верят, что он воздвигнут на месте погребения и воскрешения Иисуса Христа.