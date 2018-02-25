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Можно ли назвать Олимпиаду-2018 успешной для Беларуси?

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  • 25.02.2018, 17:45
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Олимпийские игры в Пхенчхане официально объявлены закрытыми.

Все медали Олимпиады в Пхенчхане разыграны. В последний момент олимпийского хоккейного турнира белорусов в медальном зачете обошла команда ОАР. Тем не менее, для нас Олимпиада тоже получилась успешной: больше одной золотой медали соотечественники выигрывали только в Сочи и Пхенчхане, пишет «Трибуна».

Впрочем, место в неофициальном медальном зачете может вас немного удивить. Сравните итоговую позицию белорусов на Олимпиаде-1994, когда у наших не было побед, с нынешней – и немного удивитесь.


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