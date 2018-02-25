Невзоров: Хватит ли у Вагнера бойцов, чтобы обеспечить хотя бы час молчания Госдумы РФ? 25.02.2018, 17:54

6,961

Александр Невзоров

Погибшие в Сирии российские наемники заставили Госдуму РФ молчать целую минуту.

Благодаря разгрому 7 февраля наемников ЧВК "Вагнер" в Сирии войсками США Госдума России на минуту прервала свою деятельность, что положительно сказалось на стране. Такое мнение высказал российский публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает gordonua.com.

"Убитые американцами в Сирии ихтамнеты принесли Российской Федерации существенную, ощутимую пользу. Можно сказать, что они погибли не зря... Как вы знаете, Государственная дума постоянно из кожи вон лезет, чтобы сделать жизнь в России гаже, хуже, безнадежнее и дороже. Ничего, кроме проблем и тягот, для жителей Российской Федерации Государственная дума не порождает. Она генерирует совершенно дикие, фантастические радости практически каждое мгновение. Все ее инициативы губительны и обходятся нам очень дорого", – рассказал он.

Публицист отметил, что каждое мгновение молчания Госдумы бесценно.

"Исполняя ритуал поминовения ихтамнетов, Государственная дума торжественно молчала целую минуту. Конечно, возникает вопрос: хватит ли у Вагнера бойцов, чтобы обеспечить хотя бы час ее молчания? Но будем на это надеяться", – подытожил Невзоров.

8 февраля 2018 года стало известно об авиаударе коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.

Источники CBS в Пентагоне сообщили, что в Сирии были убиты "российские наемники". Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет о бойцах ЧВК "Вагнер", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.

Бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что сообщения о потерях в Сирии постоянно меняются в сторону увеличения.

"На данный момент точно ясно, что убитых и раненых – реально сотни. Несколько сотен. В остальном – разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы – аж за 600 (644, если точнее, – и это только убитых)", – подчеркнул он.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что российская армейская группировка утверждала, будто граждан России нет на месте столкновения.

"Как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы не ставить под угрозу россиян", – подчеркнул министр.

Россия отрицала присутствие своих граждан на плацдарме в Сирии, по которому нанесла удар авиация коалиции, а затем запросила режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненых, писала газета The Washington Post.

15 февраля в МИД РФ заявили, что в результате вооруженного столкновения в Сирии погибли пять человек – предположительно, граждан России.