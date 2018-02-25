Александр Мешков: Еще одной мечтой стало меньше – идем за следующей 25.02.2018, 19:02

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Александр Мешков

фото с сайта ГК БГК имени Мешкова

Учредитель БГК прокомментировал сенсационную победу над ПСЖ.

Учредитель БГК имени Мешкова Александр Мешков поделился эмоциями после победы его команды над «ПСЖ» (29:28) в рамках групповой стадии Лиги чемпионов, передает «Трибуна».

«Еще одной мечтой стало меньше. Была мечта – она сбылась, идем за следующей. На самом деле мы заявили большие цели для команды, поэтому побеждать всех. Поэтому все это естественно. К этим победам мы просто должны привыкнуть. Сегодня была команда. Команда и зал были единым целом, сегодня был первый аншлаг в этом сезоне: люди стояли в проходах и сидели на ступеньках. Поздравляю Брест, поздравляю гандбольную столицу Беларуси с великолепной победой», – сказал Мешков