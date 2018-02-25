Николай Статкевич переизбран председателем БСДП (Народная Грамада) 25.02.2018, 19:15

Николай Статкевич

Фото: «Наша Ніва»

За переизбрание Статкевича единогласно высказались все 52 делегата.

Николай Статкевич переизбран председателем БСДП (Народная Громада). Такое решение принято в ходе четвертой сессии учредительного съезда организации, которая прошла 25 февраля в Минске. За переизбрание Статкевича единогласно высказались все 52 делегата, передает «Радыё Свабода».

Политик заявил, что для него это честь и он попытается оправдать доверие однопартийцев. На сессии также приняли политическую резолюцию, в которой оргкомитет Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) констатирует, что «белорусский режим исчерпал свои ресурсы и не обладает потенциалом для необходимых стране реформ».

Выборы, согласно резолюции, остаются «ритуалом назначения властями полностью управляемых ими «депутатов», даже если отдельные из них принадлежат к демократическим организациям".

Также Оргкомитет демократической партии (Народная Грамада) заявил в резолюции о «свою решимость продолжать борьбу за свободу и независимость Беларуси».

Свою деятельность оргкомитет намерен сосредоточить на продолжении кампании мирных публичных акций «Власть — народу!».

«Мы будем вместе с другими патриотическими силами вести агитацию и проводить публичные мероприятия в защиту независимости. Мы считаем важным достойно отметить 100-летие БНР в центре столицы, чтобы продемонстрировать готовность патриотов защищать государственность нашей страны», — говорится в резолюции.