Брестчанин: Чиновники не слышат народ 1 25.02.2018, 19:24

Брестчане потребовали прекратить строительство аккумуляторного завода на площади.

25 февраля в Бресте больше 100 человек вышли на площадь Ленина в знак протеста против строительства аккумуляторного завода.

Акция началась в 12.00. Ее участники не разворачивали плакатов и не оглашали лозунгов, а стояли небольшими группами на центральной площади и обсуждали вопрос строительства завода.

- Чиновники не слышат народ. И ничего не делают для того, чтобы услышать. Никак не реагируют. Поэтому это результат того, что народ решил выйти на площадь и сказать о своей позиции. МЧС проводила здесь свое мероприятие. Чтобы не пришли люди, которые также против строительства завода, туда нагнали школьников, которые приходили небольшими группками с учительницами, - рассказал житель Бреста «Радыё Рацыя».