Как Скардино за один сезон исполнила все свои мечты
- 25.02.2018, 20:00
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Невероятный результат белорусской биатлонистки.
Надежда Скардино до этого сезона время от времени радовала болельщиков высокими результатами, лучший из которых – бронзовая медаль индивидуальной гонки ОИ-2014.
Но нынешний сезон, который может стать для Скардино заключительным в карьере, получился просто волшебным. Она достигла всего, о чем мечтала, пишет «Трибуна».
29 ноября 2017 в своей коронной «индвидуалке» Скардино пришла к финишу первой – это случилось впервые в ее карьере.
Всего в этом сезоне в рамках Кубка мира провели только две индивидуальные гонки. Во второй Скардино стала седьмой – этого оказалось достаточно, чтобы выиграть Малый хрустальный глобус в зачете «индивидуалок».
А на Олимпиаде в Пхенчхане случилось настоящее чудо – золотая эстафетная гонка.
О большем сложнее было и мечтать.