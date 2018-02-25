Мисс мира на инвалидной коляске не пустили в бар на Зыбицкой 5 25.02.2018, 20:15

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Александра Чичикова

В баре заявили, что заведение не рассчитано на людей с ограниченными возможностями.

Белоруску Александру Чичикову, которая в прошлом году победила на конкурсе Мисс мира на инвалидной коляске, не пустили в бар «Туманы» на улице Зыбицкая в Минске. Об этом девушка рассказала в своем Instagram. В «Туманах» в свою очередь belsat.eu заявили, что их бар вообще не рассчитан на людей с ограниченными возможностями.

Чичикова пришла в бар в компании друзей, однако охрана заявила, что девушку не пустят ради ее же безопасности — во-первых, бар находится в подвальном помещении, а, во-вторых, там «много пьяных людей». Менеджер бара заявил, что готов пропустить Мисс мира только в случае, если ее друзья берут всю ответственность на себя.

«Мой друг поднял меня на руки, другой друг взял коляску. Первую часть ступенек мы прошли, оборачиваемся — коляски и друга нет. Поднимаемся снова наверх. И вот что произошло. Поднимая коляску, а другой рукой открывая дверь (охрана даже не открыла дверь, не предложила помощь — они просто смотрели) мой друг поскользнулся и упал вместе с коляской», — пишет Чичикова.

После этого менеджер заявил Чичиковой, что ее друг находится в нетрезвом виде и из-за него никого в бар не пустят.

«Наша страна приняла Конвенцию о правах людей с инвалидностью, приняла документ о «17 Целях устойчивого развития». Это грандиозные события, однако я сталкиваюсь с тем, что меня не пускают в заведения ради моей же безопасности. Я хочу отдыхать, посещать разные места, но блин это не безопасно!» – возмущается девушка.

Корреспондент belsat.eu позвонил в «Туманы», менеджер которого пояснила, что бар вообще не рассчитан на людей с ограниченными возможностями:

«У нас нет специального спуска. У нас высокие барные стойки и крутая лестница (бар находится в подвальном помещении). Рядом на Зыбицкой у нас есть еще один бар — Don Coffe’on — и если бы она пошла туда, то никаких проблем не возникло бы».