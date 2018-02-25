Биткоин и другие криптовалюты подешевели 25.02.2018, 20:30

За день криптовалюта подешевела приблизительно на 2,6%.

В воскресенье стоимость биткоина снизилась второй день подряд и приблизилась к минимальным значениям за неделю. Другие цифровые валюты также подешевели.

В воскресенье биткоин торговался на позиции $9559, подешевев за день приблизительно на 2,6%. В субботу биткоин подешевел до $9350 — наименьшего значения с 15 февраля, передает investing.com.

Ранее в этом месяце курс биткоина опускался до $6000 перед тем, как перешел к росту.

Распродажа биткоина была связана с опасениями об ужесточении правил торговли цифровыми валютами, возможными манипуляциями с ценами на рынке и хакерской атакой на криптовалютную биржу Coincheck, в результате которой было украдено цифровых валют на сумму более $500 млн.

Во вторник курс биткоина впервые в феврале превысил $11000, но затем снова вернулся к снижению. Трейдеры не могут назвать какой-либо определенной причины для снижения цен на цифровые валюты.

После того, как в декабре прошлого года курс битокина приблизился к $20000, он подешевел приблизительно в два раза. С начала этого года биткоин потерял в цене около 30%.

Стоимость других криптовалют тоже снижается. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum снизилась на 1,5% до $835.

Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подешевела на 1,7% и торговалась на позиции $0,89.