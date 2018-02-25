Reuters: Два ключевых советника Трампа могут уйти в отставку 25.02.2018, 20:44

Герберт Макмастер

Отношения МакМастера и Келли с президентом CША стали очень напряженными.

Долговременные разногласия во взглядах президента США Дональда Трампа и двух его соратников: советника по национальной безопасности и главы администрации, - достигли такой точки, когда они оба могут уйти в отставку.

Об этом Reuters рассказали четверо неназванных чиновников из Белого дома, передает zn.ua. Политические обозреватели в США считают Герберта МакМастера и Джона Келли военными, которые влияют на американского президента, определяя ежедневные дела в Белом доме. Они также убедили Трампа в важности международных альянсов, в частности НАТО, который он неоднократно критиковал.

Однако, все источники издания сообщили, что напряженные отношения американского президента с его ключевыми советниками могут взорваться, так как это произошло с другими важными фигурами в американской политике, которые потеряли его благосклонность. В частности, такими издание называет Госсекретаря Рекса Тиллерсона и Генерального прокурора Джеффа Сешнса.

На вопрос о возможной отставке МакМастера и Келли пресс-секретарь Белого дома Радж Шах ответил, что не видит такой возможности.

"Президент полностью уверен в каждом члене своей команды", - сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Сара Сандерс сказала, что Трамп "до сих пор уверен в генерале МакМастере". Сами же советники Трампа не ответили на запросы прокомментировать такую информацию.

Издание напоминает, что президент США недавно раскритиковал своего советника по национальной безопасности, после того, как МакМастер в Европе объявил, что не сомневается во вмешательстве России в американские выборы, которое Трамп отрицает.

Ранее Макмастер указал на необходимости противостоять агрессивному поведению России. Он указал на то, что Москва поддерживает "левых" и "правых" радикалов для того, чтобы создать напряжение и "взорвать нашу уверенность в том, кто мы есть на самом деле".

Также советник Трампа обвинил Россию в ревизионизме и начале войны нового типа. МакМастер отметил, что Китай и Россия "подрывают международный порядок и стабильность". Они игнорируют суверенные права своих соседей и верховенство закона. МакМастер подчеркнул, что Россия развязала "войну нового поколения", которая использует методы диверсий, дезинформации и пропаганды.