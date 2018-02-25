Ушла из жизни председатель женской партии «Надзея» Валентина Матусевич 25.02.2018, 20:55

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Валентина Матусевич возглавляла «Надзею» до 2006 года.

Валентина Матусевич умерла 23 февраля в Минске от тяжелой болезни, сообщило «Радыё Свабода».

До 2006 года она возглавляла женскую партию «Надзея». В 2007 году с подачи Минюста партию ликвидировал Верховный суд.

После этого Валентина Матусевич много лет занималась общественной деятельностью как заместитель председателя оргкомитета по созданию партии «Надежда», боролась за восстановление регистрации партии.

Прощание с Валентиной Матусевич произошло сегодня, 25 февраля, тело покойной было кремировано. В прощании принимал участие сын Валентины Матусевич, который сейчас живет в Польше.