Как Беларусь и Германия поменялись местами в хоккее 6 25.02.2018, 21:09

1,455

Когда-то мы немцев громили и не замечали, а теперь…

20 лет назад сборная Беларуси по хоккею приехала на свою первую Олимпиаду, бойко прошла первый групповой этап, а затем проиграли матчи с легендарными энхаэловцами из Канады, США, Швеции и России, но продемонстрировали недюжинный характер, пишет «Трибуна».

На первом групповом этапе в Нагано белорусы встречались с немцами. Это была самая яркая и результативная игра в исполнении наших хоккеистов на том турнире. Команда Варивочника уничтожила Германию с унизительным счетом – 8:2.

Если хотите поностальгировать, на Youtube сохранились кое-какие видеоматериалы той победы.

Через четыре года после Нагано белорусы сенсационно прибьют шведов и займут четвертое место на Олимпиаде. У немцев же до этого февраля лучшим выступлением на Играх считалось 6-е место – в 1992-м.

После японской встречи Беларуси и Германии прошло 20 лет. И ситуация в хоккее поменялась кардинальным образом. Белорусы теперь сидят дома, и пропускают вторые подряд Олимпийские игры. А немцы поехали в Пхенчхан, став главной сенсацией. В воскресенье Германия сыграла за золотые медали с Россией.

Конечно, 20 лет – срок большой. Но все равно немножко грустно.